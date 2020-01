ANEVIA : commande de plus de 3 millions de dollars en Argentine

(AOF) - Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce la signature d'une nouvelle commande importante avec l'un de ses clients, le plus grand opérateur de services de télécommunications argentin, pour un montant de plus de 3 millions de dollars. La commande a été livrée et facturée à hauteur de 2,3 millions de dollars en 2019, le solde restant facturable en 2020.

Dans ce cadre, Anevia étendra pour son client la solution NEA-CDN déjà déployée afin de répondre à ses besoins accrus de capacité vidéo.