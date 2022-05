Andera Partners : closing intermédiaire de 450 millions d’euros pour son fonds Andera MidCap 5

Les 15 sorties réalisées sur les fonds Winch Capital 3 et 4 ont en effet généré un multiple de 3,3x en moyenne.

Les souscripteurs historiques d'Andera MidCap, ont manifesté leur soutien à l'équipe d'investissement. L'équipe a ainsi pu compter sur la confiance renouvelée de partenaires tels que Société Générale Assurances, BNP Paribas Cardif, Bpifrance, MACSF, CNP Assurances ou Ardian et a également attiré de nouveaux investisseurs français et internationaux.

(AOF) - Andera Partners annonce le premier closing à 450 millions d’euros de son fonds Andera MidCap 5, fonds successeur de Winch Capital 4 (445 millions d’euros), avec un objectif final de 600 millions d’euros. Il s’agit du cinquième véhicule de l’équipe Andera MidCap qui depuis 20 ans accompagne en fonds propres les dirigeants-actionnaires d’entreprises de croissance dans leurs stratégies de changement d’échelle et de transformation de leur organisation.

