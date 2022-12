Anaxis AM lance Defensive Bond Opp. 2026

Defensive Bond Opp.2026 n'investit ni dans le secteur financier, ni dans le secteur énergétique, et privilégie les secteurs non-cycliques. L'investissement se fait sur la base d'une analyse fondamentale minutieuse des émetteurs.

(AOF) - Anaxis AM a annoncé le lancement du fonds Defensive Bond Opp. 2026, fonds obligataire à échéance au 31 décembre 202. Ce fonds investit dans les titres que le gestionnaire d’actifs considère comme les meilleures opportunités sur le segment Investment Grade, qualité de crédit qui offre des rendements « historiquement élevés dans l'environnement actuel » :4,52% en euro sur le portefeuille cible au 30 novembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.