Anaxago vise plus de 300 millions d’euros de collecte en 2023

(AOF) - Anaxago revendique une année 2022 record avec 200 millions d’euros collectés dans 48 opérations. Dix ans après sa création, la société affiche une croissance de plus de 30% de sa collecte par rapport à 2021 et atteint les 800 millions d’euros investis depuis l’origine. Plus de 80 millions d’euros ont par ailleurs été remboursés aux investisseurs l’année dernière. Pour l’année 2023, la société vise plus de 300 millions d’euros de collecte et prévoit l’élargissement de sa gamme pour continuer de pleinement s'intégrer dans les enjeux de décarbonation de l’économie.

Le groupe financier français spécialisé dans l'investissement alternatif entend accélérer sur les thématiques prioritaires. Il cite le bâtiment durable et la rénovation énergétique et thermique via notamment le repositionnement d'actifs en voie d'obsolescence ; la dette privée immobilière et les green bonds pour accompagner la transition de l'immobilier, ainsi que les startups dans le domaine de la santé et des climate-tech.