Anaxago : Vincent Valez nommé directeur des opérations

(AOF) - Anaxago, groupe financier français spécialisé dans l'investissement alternatif annonce la nomination de Vincent Valez en qualité de directeur des opérations pour assurer le pilotage et la supervision du suivi des investissements du groupe. Âgé de 35 ans, il entame sa carrière en 2013 chez EY au sein du département audit immobilier en qualité de directeur de missions. En 2020, il rejoint la société de gestion Meanings Capital Partners spécialisée dans l'investissement non coté en tant que responsable administratif et financier.