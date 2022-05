Anaxago Capital : acquisition d’un immeuble de plus de 1 200 m2 à Boulogne

(AOF) - Anaxago Capital a annoncé l’acquisition d’un immeuble de plus de 1 200 m2 à Boulogne. L’immeuble est situé route de la Reine, sur l’un des axes principaux de Boulogne-Billancourt, permettant de rejoindre Paris en quelques minutes. L’actif est un immeuble d’angle mixte détenu en pleine propriété en R+5. Celui-ci est composé de 15 lots au total, dont 13 logements et 2 commerces en pied d’immeuble. Après la revalorisation des surfaces communes et l’optimisation de l’exploitation locative, l’objectif sera de céder l’actif en bloc à un investisseur de type institutionnel.

Cet investissement a été réalisé avec le concours de la Banque Populaire. L'asset management de l'actif sera réalisé par HW Capital.

L'investissement a été réalisé sous forme de club deal réunissant le SLP Anaxago Club Deal Réemploi, des investisseurs privés et professionnels membres de la plateforme anaxago.com.