AnaptysBio grimpe après que Leernik a relevé son objectif de cours en raison de projets de scission favorables aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O ont augmenté de 33 % à 30,97 $ au cours des échanges de l'après-midi

** Leernik Partners relève l'objectif de cours pour l'entreprise de San Diego à 37 $ contre 32 $, soit un potentiel de hausse de 59 % par rapport à la dernière clôture de l'action; maintient sa note de "surperformance" ** ANAB se scinde en

** La société de courtage s'attend à ce que les sociétés essaimées permettent aux investisseurs d'évaluer plus facilement chaque activité séparément ** « Nous pensons que cette séparation permettra aux investisseurs de mieux se concentrer sur la valeur des actifs de la société en faisant la distinction entre un véhicule de flux de trésorerie adossé à des redevances et une société de pipeline en phase clinique" - Leernik Partners

** 10 des 12 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et deux à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 48 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions d'ANAB ont augmenté d'environ 127,3 % depuis le début de l'année