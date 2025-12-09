Ananym Capital prend une participation dans Siemens Energy et lance une campagne activiste, selon le FT

Ananym Capital a pris une participation dans l'entreprise allemande Siemens Energy

ENR1n.DE et fait pression sur la société pour qu'elle se sépare de son activité éolienne, a rapporté le Financial Times mardi.

Ananym a lancé une campagne d'activisme contre la société, a indiqué le FT, citant des personnes familières de l'affaire. Il n'a pas révélé le montant de la participation.

Le fonds spéculatif activiste a été fondé l'année dernière par Charlie Penner, l'architecte d'une victoire massive de trois sièges au conseil d'administration d'Exxon Mobil XOM.N en 2021, et l'ancien partenaire de P2, Alex Silver.

Ananym a déclaré que les activités de Siemens dans le domaine des turbines à gaz et des réseaux électriques, qui ont connu un essor grâce à la demande croissante d'électricité alimentée par les centres de données d'IA , étaient freinées par son unité d'énergie éolienne en difficulté, a indiqué le journal, citant une lettre adressée au conseil d'administration de Siemens Energy.

Le fonds spéculatif fait pression pour que le fournisseur d'équipements énergétiques lance une "révision stratégique" de son activité éolienne Siemens Gamesa, ce qui pourrait impliquer la scission de l'unité dont il a pris le contrôle total il y a moins de trois ans,selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Siemens Energy et Ananym Capital n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Siemens Gamesa se remet toujours d'une crise de qualité survenue il y a deux ans, et a enregistré une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,58 milliard de dollars) au cours de l'exercice clos en septembre.

Les pertes continues de l'unité ont à plusieurs reprises incité les investisseurs à revoir, voire à vendre l'activité, mais Siemens Energy s'est jusqu'à présent engagée à redresser l'activité, en vantant les perspectives à long terme de l'énergie éolienne dans son ensemble. (1 $ = 0,8587 euro)