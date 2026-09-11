 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Analystes US : Adobe, Chewy, Mosaic
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 09:10
Ajouter Boursorama à vos sources

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

Voici un résumé des recommandations publiées vendredi par Reuters concernant des sociétés américaines. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $

* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Atmos Energy Corporation ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Atmos Energy Corporation ATO.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 47 $

* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 57 $

* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 115 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Corteva CTVA.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 135 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 16 $

* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 14 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

secteur »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 133 $

* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours123 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 92 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

ADOBE
248,8300 USD NASDAQ -2,37%
AIR PROD&CHEMICA
293,700 USD NYSE -0,53%
ATMOS ENERGY COR
164,750 USD NYSE -1,08%
AXALTA COAT SYST
34,020 USD NYSE -1,19%
CELANESE
45,750 USD NYSE +2,95%
CF INDUSTRIES HL
135,120 USD NYSE -2,16%
CHEWY RG-A
21,080 USD NYSE +1,61%
CORTEVA
84,480 USD NYSE -0,32%
DIANTHUS
103,2800 USD NASDAQ -3,51%
EASTMAN CHEMICAL
68,380 USD NYSE +0,13%
FMC CORP
12,085 USD NYSE -1,63%
HUNTSMAN
9,535 USD NYSE -0,47%
INTL FLAVORS&FRA
84,060 USD NYSE -0,30%
MOSAIC
25,420 USD NYSE -3,00%
OLD NATL BANCORP
25,6000 USD NASDAQ +0,75%
OLIN
17,315 USD NYSE -0,89%
ORACLE
153,170 USD NYSE -5,29%
PALANTIR TECHNOLOGIES
165,8600 USD NASDAQ -2,16%
PAYCHEX INC
115,1800 USD NASDAQ +0,37%
PPG INDUSTRIES
105,070 USD NYSE -1,96%
RH
133,810 USD NYSE -3,98%
SHERWIN-WILLIAMS
317,435 USD NYSE -1,02%
VALVOLINE
30,210 USD NYSE -0,33%
WESTLAKE
71,610 USD NYSE -0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 09:10:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,45 -3,51%
BIOPHYTIS
0,056 -16,17%
CAC 40
8 157,3 +0,50%
2CRSI
29,12 -3,96%
GENFIT
13,88 +1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank