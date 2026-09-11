Analystes US : Adobe, Chewy, Mosaic

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $
* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
Voici un résumé des recommandations publiées vendredi par Reuters concernant des sociétés américaines. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $
* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $
* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Atmos Energy Corporation ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $
* Atmos Energy Corporation ATO.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 47 $
* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 57 $
* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de
cours: 115 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Corteva CTVA.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 135 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 16 $
* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 14 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le
secteur »
* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $
* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $
* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $
* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 133 $
* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $
* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $
* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours123 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 92 $
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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