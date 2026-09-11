Analystes US : Adobe, Chewy, Mosaic

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

Voici un résumé des recommandations publiées vendredi par Reuters concernant des sociétés américaines. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $

* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Atmos Energy Corporation ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Atmos Energy Corporation ATO.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 47 $

* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 57 $

* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 115 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Corteva CTVA.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 135 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 16 $

* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 14 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

secteur »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 133 $

* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours123 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 92 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))