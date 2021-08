Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street tente de digérer les « minutes » de la Fed, Macy's et Kohl's en soutien

(AOF) - Wall Street avait tendance à réduire ses pertes jeudi en cours de séance, les investisseurs digérant petit à petit le coup de massue qu'ont représenté mercredi les « minutes » de la Fed. Le compte rendu de la dernière réunion de l'institution a en effet laissé augurer d'une réduction prochaine du soutien monétaire. Fort heureusement, les résultats du jour sont là pour soutenir les indices, aux premiers rangs desquels Macy's, Kohl's et Estée Lauder. Vers 17h15, le Dow Jones cède 0,35% à 34 838,84 points et le Nasdaq Composite s'effrite de 0,03% à 14 521,59 points.

Dans un environnement dégradé pour les Bourses mondiales, Macy's et Kohl's cassent la baraque à Wall Street. Les deux enseignes de grands magasins s'envolent en effet de 14,93% et 7,10% respectivement après la publication de leurs résultats trimestriels. Les deux groupes ont d'une part largement battu le consensus, mais également relevé leurs prévisions.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 348 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 14 août, contre un consensus Reuters de 363 000 et après 377 000 (chiffre révisé de 375 000) la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie (" Philly Fed ") est ressorti à 19,4 en juillet 2021. Le consensus Reuters tablait sur 23 après 21,9 en juillet.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a progressé de 0,9% en juillet 2021, après avoir augmenté de 0,5% en juin (chiffre révisé de +0,7%). Le consensus Briefing.com était de +0,8% pour juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon aurait l'intention d'ouvrir plusieurs grands magasins physiques aux Etats-Unis, notamment dans l'Ohio et en Californie. C'est ce qu'a rapporté jeudi le Wall Street Journal sur la base de sources proches du dossier. Ces sites pourraient s'étendre sur l'équivalent de 2800 mètres carrés et mettre en avant les marques propres du groupe, dans des domaines tels que l'habillement ou l'électronique.

Estée Lauder

Estée Lauder a réalisé un bénéfice de 1,018 milliard de dollars, soit 2,76 dollars par action, au dernier trimestre de son exercice fiscal (clos fin juin), après une perte de 4,62 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, l'an passé. Le BPA ajusté ressort à 78 cents, dépassant ainsi le consensus FactSet de 50 cents. Les ventes de la marque de cosmétiques se sont établies à 3,936 milliards de dollars (+62%), alors qu'elles étaient attendues à 3,751 milliards. Les ventes de soins de la peau, de soins capillaires et de parfums ont augmenté, tandis que le maquillage a diminué.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir NN Investment Partners, un gestionnaire basé à La Haye aux Pays-Bas, auprès de NN Group NV pour environ 1,6 milliard d'euros. La transaction devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre de 2022. NN Investment Partners emploie environ 900 personnes dans une quinzaine de pays, et détient environ 355 milliards de dollars d'actifs sous supervision, dont 75% sont labellisés ESG, et environ 70 milliards de dollars d'actifs sous conseil.

Kohl's

Kohl's a déclaré un bénéfice net de 382 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, soit 2,48 dollars par action, contre 47 millions de dollars, ou 30 cents par action, l'année dernière à la même époque. L'enseigne de grands magasins dépasse ainsi largement le consensus FactSet qui anticipait 1,26 dollar par action. Les ventes ont elles grimpé de 31% à 4,223 milliards de dollars, pour un consensus de 3,959 milliards. Pour 2021, Kohl's table désormais à une croissance d'un peu moins de 20%, contre environ 10% précédemment, et un BPA ajusté de 5,8 à 6,1 dollars (contre 3,80 à 4,20 dollars).

Macy's

Macy's a publié un bénéfice au second trimestre 2021 de 345 millions de dollars, soit 1,08 dollar par action, après une perte de 431 millions, ou 1,39 dollar par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments ajustés, le bénéfice ressort à 1,29 dollar par action, largement au-dessus du consensus FactSet de 23 cents. Les ventes de l'enseigne de grands magasins ont bondi de près 58,6% (+61,2% à périmètre comparable) à 5,647 milliards de dollars, pour un consensus de 5,011 milliards.