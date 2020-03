Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street se redresse après une ouverture en territoire négatif

(AOF) - Après une ouverture dans le rouge, les marchés actions américains se sont redressés dans le sillage d'indicateurs économiques moins dégradés que prévu. La confiance des consommateurs a limité sa baisse à 12,6 points en mars là le consensus visait un repli de 10 points supplémentaires. Pour autant, Wall Street s'apprête à clôturer le trimestre sur un net repli. La pandémie de Covid-19 continue de se propager dans le monde, notamment aux Etats-Unis, désormais le pays le plus touché. Vers 17h40, le Dow Jones prend 0,42 % à 22 420,2 points et le Nasdaq Composite avance de 0,79% à 7 834,9 points.

L'action Clear Channel Outdoor bondit de plus de 24% à 0,669 dollar grâce à la cession de 50,91% de Clear Media, le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine. Cette participation est valorisée 253 millions de dollars. Un consortium d'investisseurs a constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une offre publique d'achat conditionnelle pour acquérir Clear Media Limited, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 120 en mars 2020, dépassant ainsi les prévisions du consensus (110). L'indicateur était ressorti à 132,6 en février (chiffre révisé de 130,7).

L'indice d'activité des directeurs d'achats de la région de Chicago est ressorti à 47,8 en mars 2020. Les économistes tablaient sur un repli plus marqué à 40. L'indice avait atteint 49 en février.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 3,1% en janvier 2020 en rythme annuel. Le mois précédent, l'indice avait augmenté de 2,8 % (chiffre révisé de +2,9%). Le consensus Briefing.com s'élevait à +3,3% pour janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMERICAN AIRLINES

American Airlines demanderait environ 12 milliards de dollars d'aides au gouvernement américain afin de traverser la crise du Covid-19. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal. La semaine dernière, le Congrès américain a voté un plan de relance massif de 2 000 milliards de dollars, au sein duquel 50 milliards sont prévus pour le secteur aérien.

CHEVRON/EXXON

Chevron et Exxon devraient reprendre de la hauteur à Wall Street dans le sillage des cours du pétrole. Aux Etats-Unis, l'or noir rebondit après avoir touché hier son plus bas niveau depuis février 2002 en raison de l'effondrement de la demande et d'une profusion d'offre liée aux tensions entre l'Arabie saoudite et la Russie. Vers 14h30, le baril de WTI gagne plus de 5% à 21,17 dollars après voir franchi brièvement hier le seuil des 20 dollars. Le baril de Brent progresse, lui, de 1,5% à 26,82 dollars après avoir chuté de 8,7% hier et atteint un plus bas depuis novembre 2002.

CLEAR CHANNEL

Clear Channel Outdoor est attendu en forte hausse à Wall Street alors que sa filiale Clear Channel KNR Neth Antilles NV, qui détient 50,9% de Clear Media, a donné son accord irrévocable pour apporter ses actions à l'offre de rachat. Un consortium d'investisseurs a constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une offre publique d'achat conditionnelle pour acquérir Clear Media Limited, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange. Ce dernier est le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 57 000 faces publicitaires.

CONAGRA FOODS

Conagra Brands a annoncé une "hausse significative de la demande" au quatrième trimestre liée au confinement. Pour le troisième trimestre, le bénéfice net du géant de l'agroalimentaire est ressorti à 204,4 millions de dollars, ou 42 cents par action, contre 242 millions, ou 50 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA atteint 47 cents, au dessous du consensus qui le donnait à 49 cents. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,56 milliards après 2,71 milliards un an plus tôt. Wall Street tablait sur 2,59 milliards. Les ventes ont été pénalisées par des cessions.

GENERAL MOTORS

General Motors a averti ses fournisseurs qu'il suspendait ses travaux sur le lancement d'au moins six nouveaux modèles pour préserver sa trésorerie pendant la pandémie de coronavirus. Le constructeur automobile américain pourrait ainsi reporter le lancement de nouvelles versions de plusieurs SUV prévu fin avril. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base d'un e-mail qu'il a pu consulter.

HILTON

Hilton Grand Vacations, une filiale d'Hilton Worldwide, a annoncé la suspension de ses opérations commerciales aux Etats-Unis, en raison des nombreuses restrictions de voyages imposées dans le contexte de crise sanitaire. La chaîne de complexes de loisir a également fermé plusieurs de ses établissements et cesse les réservations de ses hôtels jusqu'à fin avril aux Etats-Unis, en Europe et à la Barbade. L'activité au Japon et en Corée du Sud se poursuit, mais de manière limitée. Enfin, à fin février, l'hôtelier possédait 1 milliard de dollars de liquidités.

VISA

Visa a de nouveau réduit ses prévisions en raison de l'impact du Covid-19, non plus seulement sur les transactions transfrontalière, mais aussi sur les volumes de paiement. Au deuxième trimestre, clos fin mars, il anticipe des revenus en croissance de 5% en dollars et de 5% à 10% hors impact des changes. Le bénéfice par action ajusté est, lui, anticipé en progression de 5% à 10%.