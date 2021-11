Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street reprend sa marche en avant

(AOF) - Après un début de séance indécis, les marchés actions américains ont repris leur insolente marche vers de nouveaux records. Vers 17h10, le S&P 500 avance de 0,26% à 4 625,57 points et le Nasdaq Composite prend 0,10% à 15 611, 51 points. La tendance est notamment soutenue par les résultats trimestriels de grande qualité de Pfizer. Un retour de la prudence n’est cependant pas à exclure, alors que la Fed doit rendre demain sa décision de politique monétaire. Les investisseurs anticipent l’annonce du début du "tapering", soit la réduction des rachats d'actifs.

Pfizer gagne près de 5% à 45,77 dollars, soutenu par une publication trimestrielle de grande qualité. Le laboratoire américain, associé à la biotech allemande BioNTech ressort grand gagnant de la course au vaccin que se sont livrés les big pharma et les biotechs depuis le début de la pandémie. A tel point qu'aujourd'hui, 78% des vaccins contre le Covid inoculés aux Etats-Unis sont siglés Pfizer/BioNtech et 80% en Europe ! De quoi battre le consensus et relevé ses prévisions de ventes annuelles. De plus, le groupe a encore des parts de marché à grignoter dans les émergents.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur significatif n'est attendu mardi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ferrari

Ferrari a dévoilé mardi ses résultats du troisième trimestre 2021. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 207 millions d’euros (+21% sur un an), un Ebitda de 371 millions d'euros (+12,4% sur un an et +19,6% par rapport à 2019), une marge d'Ebitda de 35,2% (-200 points de base sur un an) et un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros (+18,6% sur un an et +15,1% par rapport à 2019). Entre juillet et septembre 2021, Ferrari a livré 2 750 véhicules, soit une hausse de 18,9% sur un an et de 11,2% par rapport à 2019.

Pfizer

Ralph Lauren

A l'occasion de la publication de solides résultats trimestriels, Ralph Lauren s'est montré pus optimiste sur ses prévisions annuelles. Le groupe anticipe désormais une croissance de ses ventes comprise entre 34% et 36% à change constant pour son exercice fiscal 2022. En parallèle, la marge opérationnelle est toujours attendue entre 12% et 12,5%, contre 4,8% lors de l'exercice précédent. Par ailleurs, le groupe prévoit également de reprendre son programme de rachats d'actions lors du second semestre de son exercice fiscal 2022.

Tesla

Tesla chute de plus de 4% en préouverture des marchés actions américains ce mardi. Elon Musk, son directeur général, a déclaré lundi soir sur Twitter qu’aucun contrat n’avait encore été signé avec Hertz, plus d’une semaine après l’annonce d’une commande de 100 000 véhicules. Par ailleurs, Tesla doit procéder au rappel d’environ 12 000 véhicules vendus depuis 2017 du fait d’un problème logiciel.