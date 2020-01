Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street prend le chemin de la hausse avec la signature imminente de l'accord sino-américain

(AOF) - Après un début de séance incertain, Wall Street a finalement pris le chemin de la hausse, alors que l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine est sur le point d'être signé. Larry Kudlow, le conseiller économique de Donald Trump, a précisé une partie de son contenu et son impact positif à venir sur la croissance américaine. Les négociations pour la "phase 2" pourraient débuter dans la foulée. Vers 17h30, le Dow Jones prend 0,47% à 29 075,96 points et le Nasdaq Composite, lui, +0,37% à 9 286,34 points.

La saison des résultats se poursuit pour les banques américaines. Après JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo mardi, Goldman Sachs et Bank of America ont présenté les leurs mercredi. En Bourse, Goldman Sachs gagne 0,79% à 247,60 dollars grâce notamment à sa bonne performance dans le courtage sur les obligations, devises et matières premières (FICC). En revanche, Bank of America fléchit de 2% à 34,63 dollars, l'activité de banque de détail étant ressortie sous les attentes.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production a progressé de 0,1% en décembre 2019 après avoir été stable en novembre. Le consensus Briefing.com s'élevait à +0,2%. Corrigé de l'énergie et de l'alimentation, deux composantes volatiles, l'indice des prix à la production a augmenté de 0,1% en décembre contre -0,2% en novembre et un consensus Briefing.com de +0,2%.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 4,80 en janvier 2020 contre 3,30 (révisé de 3,50) en décembre 2019 et un consensus Reuters de 3,55.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BANK OF AMERICA

Quatrième banque américaine à présenter ses comptes du troisième trimestre, Bank of America a surpris favorablement. Elle a enregistré un bénéfice net en baisse de 4% à 6,99 milliards de dollars, soit 74 cents par action. Ce dernier est supérieur au consensus FaectSet de 68 cents par action. Le produit net bancaire a reculé de 1% à 22,35 milliards de dollars alors que Wall Street visait 22,68 milliards. Bank of America a notamment bénéficié de la hausse des profits activités de marché, dont le bénéfice net a augmenté de 13% à 574 millions de dollars.

BLACKROCK

BlackRock a présenté des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 40% à 1,3 milliard de dollars, soit 8,29 dollars par action. En données ajustées, il est ressorti à 8,34 dollars à comparer au consensus Refinitif de 7,69 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 15,8% à 3,98 milliards de dollars.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs a dévoilé des résultats moindres que prévu. Au quatrième trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe qui a chuté de 24% à 1,92 milliard de dollars, soit 4,69 dollars par action. Le bénéfice par action est inférieur au consensus FactSet s'élevant à 5,47 dollars. Historiquement les analystes éprouvent beaucoup de difficultés à anticiper les bénéfices du groupe en raison de l'importance et de la volatilité des rémunérations.

UNITEDHEALTH

UnitedHealth a publié des résultats trimestriels contrastés. Au quatrième trimestre 2019, le numéro un de l'assurance santé aux Etats-Unis a réalisé un bénéfice net en hausse de 16,4% à 3,54 milliards de dollars, ou 3,68 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3,9 dollars, soit au-dessus du consensus FactSet de 3,78 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,3% à 60,9 milliards alors que Wall Street tablait sur 61,02 milliards. Les primes ont augmenté de 6% à 47,63 milliards. Le consensus attendait 47,51 milliards.