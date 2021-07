Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street poursuit son rebond, les résultats d'entreprises au centre de l'attention

(AOF) - Wall Street prolonge son rebond de la veille après presque 2 heures de cotation. Vers 17h20, le Dow Jones prend 0,67% à 34 742,04 points et le Nasdaq Composite avance de 0,55 % à 14 578,41 points. En l'absence de « market mover » du côté des statistiques, les investisseurs se concentrent sur les résultats d'entreprises du jour. A ce jeu-là, United Airlines se distingue, à l'inverse de Netflix, dont les perspectives de recrutement d'abonnés déçoivent. Sur le compartiment obligataire, le taux du 10 américain bondit de plus de 6 points de base à presque 1,29%.

L'action Netflix (-3,76% à 511,10 dollars) ne bénéficie pas de la hausse des marchés, le spécialiste du streaming ayant communiqué des prévisions décevantes en termes de nouveaux abonnés au troisième trimestre. Il anticipe une hausse de 3,5 millions de ses clients, un nombre bien inférieur au consensus : 5,86 millions. La firme américaine est confrontée aux vents contraires de la réouverture, mais aussi à des lendemains difficiles. Elle avait été à la fête question recrutements lors des confinements liés au Covid-19 l'année dernière.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont grimpé de 2,108 millions de barils. Les économistes tablaient sur une baisse de 4,466 millions après la chute de 7,897 millions accusée la semaine précédente. Les stocks d'essence ont reculé de 0,121 million de barils, mais le consensus visait un repli de 1,043 million après la hausse de 1,039 million enregistrée la semaine précédente. Enfin, les stocks de produits distillés ont baissé de 1,349 million alors que le marché attendait une hausse de 0,557 million après +3,657 millions la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

Chipotle Mexican Grill a battu le consensus au deuxième trimestre 2021 grâce à la croissance continue des commandes numériques et à la forte reprise des ventes en restaurant. Le groupe spécialisé dans la cuisine mexicaine a réalisé sur la période de trois mois close fin juin un bénéfice net de 188 millions de dollars, ou 6,6 dollars par action, contre 8,2 millions de millions de dollars, ou 0,29 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 7,46 dollars. Les analystes tablaient sur 6,53 dollars.

HARLEY DAVIDSON

Harley Davidson a levé le voile mercredi sur ses résultats du deuxième trimestre 2021. Ainsi, l'iconique constructeur américain de motos a enregistré sur la période un bénéfice net ajusté de 1,41 dollar par action, surpassant les attentes du consensus qui s'établissaient à 1,18 dollar. De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1,53 milliard de dollars, en hausse de 77 % sur un an, qui dépasse également les prévisions moyennes des analystes (1,42 milliard de dollars).

JOHNSON & JOHNSON

Johnsonn & Johnson s'attend à 2,5 milliards de dollars de ventes pour son vaccin contre le Covid-19 cette année, alors qu'une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de New York soulève des questions quant à l'efficacité du vaccin contre le variant Delta. Le groupe pharmaceutique américain a par ailleurs dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté est ressorti à 2,48 dollars par titre, en hausse de 48,5% et au-dessus du consensus qui le donnait à 2,29 dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 27,1% à 23,3 milliards.

NETFLIX

Netflix a dévoilé hier soir une croissance de ses abonnés meilleure que prévu, mais des prévisions décevantes. Au second trimestre, le spécialiste du streaming a recruté 1,54 million d'abonnés, portant le total à plus de 209 millions. Il visait pour sa part 1 million de clients supplémentaires et le marché, 1,12 million. Netflix prévoit une nouvelle hausse de 3,5 millions au troisième trimestre, un nombre bien inférieur au consensus : 5,86 millions.

UNITED AIRLINES

United Airlines a publié mardi soir des résultats moins déficitaires que prévu au titre du deuxième trimestre 2021. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette ajustée de 3,91 dollars par action, à comparer avec un consensus Zacks de -4,17 dollars. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 5,47 milliards de dollars (contre 1,48 milliard de dollars un an plus tôt), dépassant de plus de 3 % les prévisions de consensus Zacks.

VERIZON

L'opérateur télécoms Verizon a dévoilé une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au deuxième trimestre, le groupe a annoncé un bond de 22,90 % de son bénéfice net, part du groupe, à 5,95 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,37 dollar, soit 7 cents de mieux que le consensus Reuters. Les revenus ont augmenté de 10,9% à 33,76 milliards de dollars alors que Wall Street visait 32,74 milliards.