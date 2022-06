Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street dans le vert en attendant la Fed

(AOF) - Après plusieurs séances laborieuses, Wall Street évolue dans le vert sur fond de rachats à bon comptes et d’apaisement des tensions du côté des taux longs. Les investisseurs attendent avec intérêt la décision de la Fed à 20h. Un tour de vis monétaire de 75 points de base est attendu, afin de lutter contre une inflation qui a atteint un plus haut de 40 ans le mois dernier. Le tout, alors que l’économie US montre déjà des signes de faiblesse, comme l’illustrent notamment les ventes au détail de mai. Vers 17h10, le Dow Jones gagne 0,66 % à 30 553,39 points et le Nasdaq, +1,51 % à 10 991,57 points

Hertz soigne ses actionnaires et ils le lui rendent bien. Le spécialiste de la location de véhicules bondit de plus de 9% à 18,83 dollars sur la place de New York, en fin d'après-midi. Le groupe a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars. Ce dernier intervient sept mois après l'annonce du dernier programme de rachat de deux milliards de dollars, en novembre dernier.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont reculé de 0,3% en mai 2022, sur un mois, là où le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,2 %. Elles avaient grimpé de 0,7% en avril 2022 (chiffre révisé de +0,9%). Hors secteur automobile, elles ont progressé de 0,5% en mai, après une hausse de +0,4% le mois précédent (chiffre révisé de +0,6%) et un consensus de +0,7%.

L'indice NAHB , qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 67 en juin 2022, décevant les attentes du consensus Briefing.com (68). En mai 2022, l’indice NAHB était ressorti à 69.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont augmenté de 1,2% sur un mois en avril 2022, contre une hausse de 2,4% en mars 2022 (chiffre révisé de +2%) et un consensus Briefing.com de +1,2 %.

Aux Etats-Unis, les prix à l’importation ont progressé de 0,6% en mai 2022 par rapport au mois précédent. En avril 2022, ils avaient augmenté de 0,4%, chiffre révisé de stable.

L’indice manufacturier (« Empire State ») de la Fed de New-York est ressorti à -1,2 en juin 2022, contre -11,60 le mois précédent et un consensus Briefing.com de 3.

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont grimpé de 1,956 million de barils contre un consensus de -1,314 million après +2,025 millions de barils la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Baidu

Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, est en pourparlers pour vendre sa participation majoritaire dans iQIYI Inc, la plate-forme de vidéos en ligne, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'ensemble d'iQIYI à environ 7 milliards de dollars, affirme Reuters citant deux personnes ayant connaissance du dossier. Baidu possède 53 % de iQIYI et détient plus de 90 % des droits de vote.

Coinbase

Les sociétés associées aux cryptomonnaies, dont MicroStrategy et Coinbase devraient être sous pression alors que le bitcoin reste sous pression. Il est retombé récemment près des 20 000 dollars, soit son niveau le plus faible depuis fin 2020.

Nucor

Nucor prévoit des résultats records en raison d'une demande robuste. Le sidérurgiste américain prévoit un bénéfice par action pour le trimestre clos le 2 juillet compris entre 8,75 et 8,85 dollars, contre 5,04 dollars il y a un an. Au trimestre précédent, le BPA était ressorti à 7,97 dollars, ce qui était déjà un record trimestriel. Les analystes tablaient sur 8,11 dollars.

Qualcomm

Abus de position dominante sur le marché des chipsets LTE : le Tribunal annule la décision de la Commission infligeant à Qualcomm une amende d’environ un milliard d’euros. Il a constaté que plusieurs irrégularités procédurales ont affecté les droits de la défense du spécialiste des puces pour smartphone et infirme l’analyse menée par la Commission du comportement reproché à cette société. Elle était accusée d'abus de position dominante sur le marché mondial des chipsets compatibles avec la norme Long Term Evolution (LTE).