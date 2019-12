Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street conserve son biais haussier

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent proches de l'équilibre vendredi après deux heures de cotation. Le biais est toutefois haussier et les indices restent au contact de leurs récents records. Les marchés terminent l'année en roue libre, baignés dans la douce torpeur entourant la conclusion d'une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Au chapitre des valeurs, Tesla commencerait dès lundi les premières livraisons de ses voitures "made in China". Vers 17h30, le Dow Jones progresse de 0,25% à 28 694 points et le Nasdaq Composite grappille 0,10% à 9 032 points.

Le titre Tesla a profité d'un petit coup de boost vendredi avant l'ouverture de Wall Street. L'effet s'est toutefois quelque peu dissipé par la suite : vers 17h30, l'action grappille 0,10% à 431,37 dollars. Le constructeur américain débuterait lundi les livraisons de ses premiers véhicules électriques produits en Chine, ont rapporté Bloomberg et Reuters sur la base d'une déclaration d'un représentant du constructeur américain. Ainsi, quinze « Model 3 » sortis du site chinois seraient livrés à des employés de la firme d'Elon Musk.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

UPS

UPS prévoit de traiter un nombre record de 1,9 million de retours le 2 janvier 2020, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente. " Il s'agira d'un septième record consécutif, illustrant la façon dont le commerce électronique continue de transformer les habitudes d'achat ", a commenté la société de messagerie.