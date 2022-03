Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street bascule dans le rouge après des statistiques peu satisfaisantes

(AOF) - Les marchés américains évoluent sous la ligne de flottaison jeudi, pour la dernière séance d'un trimestre particulièrement houleux. Les investisseurs digèrent une série de publications statistiques, pas toutes réjouissantes, à l'instar des inscriptions hebdomadaires au chômage reparties à la hausse ou d'une l'inflation toujours élevée, le tout sur fond d'une guerre en Ukraine qui s'enlise. Qui plus est, le pétrole recule nettement alors que devrait être libérés 1 million de barils par jour des réserves stratégiques du pays. A la mi-séance, le Dow Jones cède 0,33% et le Nasdaq, 0,2%.

Apple perd 0,54% à 176,80 dollars au sein de marchés américains dans le rouge. La firme à la pomme pourrait ainsi afficher une seconde séance de baisse après avoir enregistré précédemment une série historique de hausses. Le fabricant de l'iPhone explorerait de nouvelles sources d'approvisionnement pour les puces mémoire qui équipent les iPhones, dont un premier producteur chinois de ce composant essentiel, après qu'une perturbation chez un important partenaire japonais clé a mis en évidence les risques pour son approvisionnement mondial, rapporte Bloomberg.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a progressé de 6,4% en février en glissement annuel, après +6% en janvier. L'indice "core", c'est-à-dire ajusté des éléments les plus volatils comme les énergies et l'alimentation, a affiché une hausse de 5,4%, contre un consensus de 5,5% et un mois de janvier à +5,2%.

Les Etats-Unis ont comptabilisé 202 000 nouveaux demandeurs d'emploi au cours de la semaine du 26 mars. C'est au-dessus des 197 000 attendus. La semaine précédente, il y en avait eu 188 000 (révisé).

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,5% au mois de février par rapport à janvier. Un chiffre conforme aux estimations des analystes. Ils avaient progressé de 0,1% (révisé) entre décembre et janvier. Leurs dépenses n'ont en revanche augmenté que de 0,2% sur la même période, alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,5%. Il s'agit d'un net ralentissement par rapport à la hausse de 2,7% en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Apple explore de nouvelles sources d'approvisionnement pour les puces mémoire qui équipent les iPhones, dont un premier producteur chinois de ce composant essentiel, après qu'une perturbation chez un important partenaire japonais clé a mis en évidence les risques pour son approvisionnement mondial, rapporte Bloomberg. Kioxia Holdings Corp aurait perdu un lot de mémoires en à cause d'une contamination en février.

Exxon/Chevron

Les valeurs pétrolières américaines sont attendues en baisse à l'ouverture dans le sillage des cours du brut. Le baril de WTI américain chute de près de 6% à 101,59 dollars. Le marché est pénalisé par l'information Reuters selon laquelle l'administration Biden envisage de prélever jusqu'à un million de barils par jour de sa réserve stratégique de pétrole (SPR) et 180 millions de barils sur plusieurs mois. Ce matin, Jeffrey Halley, analyste de marché senior, Asie-Pacifique, chez Oanda précise que cette libération représenterait environ un tiers du total des réserves stratégiques de pétrole.

Tesla

Tesla aurait reporté sine die la reprise d'activité de son usine de Shanghai alors que le confinement décidé par les autorités locales pour endiguer la nouvelle vague de Covid doit prendre fin vendredi dans cette partie de la métropole chinoise. C’est ce qu’a rapporté Reuters sur la base d’un document interne que l’agence a pu consulter. Cela n’empêche pas le titre du constructeur de véhicules électriques d’évoluer en légère hausse, en préouverture de Wall Street.

Walgreens

Walgreens Boots Alliance a publié un bénéfice net de 883 millions de dollars au second trimestre de son exercice fiscal, soit 1,02 dollar par action, contre un bénéfice d e1,026 milliard un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,59 dollar, ce qui reste supérieur au consensus FactSet (1,39 dollar). Le chiffre d'affaires de l'enseigne de pharmacies a quant à lui progressé de 3% à 33,8 milliards de dollars, pour un consensus de 33,2 milliards. En comparable, les ventes au détail ont progressé de 14,7% aux Etats-Unis et de 22% au Royaume-Uni.