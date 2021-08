Analyse mi-séance AOF Wall Street - Wall Street accélère ses gains après l'intervention de Powell

(AOF) - Wall Street rebondit ce vendredi, profitant de l'intervention de Jerome Powell. Lors du symposium de Jackson Hole, le président de la Fed s'est bien gardé de donner un signal clair quant à un « tapering » imminent. Si le marché américain de l'emploi se redresse, Powell a indiqué que le risque sanitaire devait également être considéré avec attention. Côté valeurs, les investisseurs tiquent quelque peu sur les ventes trimestrielles de HP Inc. Vers 17h30, le Dow Jones progresse de 0,64% à 35 437,92 points et le Nasdaq Composite gagne 0,97% à 15 091,55 points.

HP Inc recule de 2,41% à 28,39 dollars l'action. Le géant informatique a publié jeudi soir ses résultats du troisième trimestre fiscal 2021 (clos fin juillet). Le groupe américain a dégagé un bénéfice net par action ajusté de 1 dollar, dépassant les attentes du consensus Zacks (84 cents). En parallèle, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars (+7% sur un an), ce qui se révèle inférieur de 3,31% au consensus Zacks.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 70,3 en août 2021, selon une estimation finale. L'estimation précédente était de 70,2. En juillet, l'indice était ressort à 81,2.

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages américains ont gagné 1,1% en juillet 2021 sur un mois, et leurs dépenses ont progressé de 0,3%. Ces indicateurs étaient attendus respectivement en hausse de 0,2% et 0,4%. En juin 2021, les revenus des ménages américains avaient progressé de 0,2% (chiffre révisé de +0,1%) et leurs dépenses de +1,1% (chiffre révisé de +1%).

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,4% en juillet 2021 sur un mois, contre +0,5% le mois précédent et un consensus Briefing.com de +0,4%. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation (données « core »), l'indice a augmenté de 0,3% sur un mois, contre +0,4% en juin et un consensus de 0,3%. Sur un an, l'indice des prix PCE a progressé de 3,6%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dell

Dell Technologies a levé le voile jeudi soir sur ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2022 (clos fin juillet). Le géant informatique a dégagé un bénéfice net par action de 1,05 dollar, dépassant les attentes du consensus FactSet (92 cents). En parallèle, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 26,12 milliards de dollars (+15% sur un an), ce qui se révèle également supérieur aux attentes moyennes des analystes (25,57 milliards).

Marvell Technology

Marvell Technology a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais des prévisions décevantes. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le fabricant de puces a accusé une perte de 276,4 millions de dollars, ou 34 cents par action, contre une perte de 88,2 millions, ou 13 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 34 cents, contre un consensus de 31 cents. Le chiffre d'affaires est passé de 727,3 millions à 1,08 milliard de dollars. Le marché tablait sur 1,07 milliard.