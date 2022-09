Analyse mi-séance AOF Wall Street - Une séance en ordre dispersé sur fond de récession rampante

(AOF) - Wall Street a ouvert dans le désordre sur fond de risques de récession alimentés par la position défensive de la Fed inflexible et résolue à lutter contre l'inflation. Les investisseurs, prudents, ont tendance ce jour à privilégier les valeurs technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon ou Tesla qui s'en tirent à meilleur compte que les valeurs pétrolières qui sont en recul aujourd'hui à la bourse de New York. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,36% à 29 484,91 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,41% à 10 912,40 points.

Apple gagne 1,30% à 152,39 dollars et figure parmi les valeurs technologiques soutenant le Dow Jones. Un mois après son lancement et avec quelques semaines d'avance, Apple a commencé à fabriquer des iPhone 14 en Inde. "Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde", a déclaré Apple dans un communiqué envoyé par courriel à la presse américaine. La firme à la pomme n'a pas communiqué plus de détails. Apple va probablement transférer environ 5% de la production de l'iPhone 14 en Inde à partir de fin 2022 et atteindre 25% en 2025, affirmait JPMorgan, la semaine dernière.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur d'importance n'est attendu ce jour à Wall Street.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

McDonald's

McDonald's Holding Company Japan va procéder à une hausse d'environ 60% du prix de ses offres aux consommateurs japonais pour faire face à la flambée des tarifs des matières premières et à la dépréciation du yen qui rend les ingrédients importés plus chers. Il s'agit de la deuxième série d'augmentations de prix de la société cette année. Les deux séries de hausses de cette année sont les premières depuis 2019.

Macy's

Le distributeur américain, Macy's, a annoncé son intention de recruter plus de 41 000 personnes pour des postes saisonniers à temps plein et à temps partiel pour la prochaine saison des fêtes dans ses magasins Macy's, Bloomingdale's et Bluemercury, dans les sites de la chaîne d'approvisionnement et dans les centres d'appels. Ce chiffre s'élevait à 76 000 l'année dernière.

Pfizer

Pfizer Inc. et BioNTech ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour obtenir une autorisation d'utilisation en urgence (EUA) d'une dose de rappel de 10 microgrammes du vaccin bivalent Omicron BA.4/BA.5 adapté au Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.