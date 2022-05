Analyse mi-séance AOF Wall Street - Un « Merger Monday » dans le vert

(AOF) - Wall Street évolue en hausse à l'approche de la mi-séance. Les rachats à bon compte sont motivés par la perspective d'un allègement des droits de douanes américains vis-à-vis de la Chine. Dans le contexte géopolitique et économique actuel, un apaisement de la guerre commerciale entre les deux superpuissances serait une bonne nouvelle. Autre bon point, la Chine a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir son économie. Au chapitre des valeurs, VMware bondit, soutenue par la spéculation d'un rachat. Vers 17h20, le Dow Jones gagne 1,5% à 31 728 points et et le Nasdaq, 0,2% à 11 376 points.

« Merger Monday » oblige, la cote américaine est animée aujourd'hui par des rumeurs d’opérations de croissance externe. Le spécialiste des semi-conducteurs Broadcom serait en pourparlers pour acquérir VMware Inc, le spécialiste des solutions de virtualisation, affirment les grands médias économiques américains. En Bourse, l’action Broadcom reflue de 3,67% à 323,25 dollars tandis que le titre VMware Inc bondit de 19,74% à 114,50 dollars. Ce dernier est ainsi valorisé plus de 48 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

C'est fait. La capsule spatiale Starliner, conçue et fabriquée par Boeing, s'est arrimée dans la nuit de vendredi à samedi à la Station spatiale internationale (ISS). L'opération a toutefois été réalisée avec une heure de retard sur l'horaire prévu en raison d'ultimes vérifications lors des manoeuvres d'approche.

Broadcom/VMware

Broadcom Inc. est en pourparlers pour acquérir VMware Inc, le spécialiste des solutions de virtualisation, selon des personnes proches du dossier cité par Bloomberg. Reuters relaie également la même information. Les discussions sont en cours et il n'y a aucune garantie qu'elles aboutissent à un achat, ont déclaré ces personnes. VMware affiche actuellement une valorisation boursière d'environ 40 milliards de dollars. " En supposant une prime typique, le prix potentiel de la transaction serait plus élevé, bien que les conditions envisagées n'aient pas pu être révélées ", précise Bloomberg.

JPMorgan

A l’occasion de sa journée investisseurs, JPMorgan est plus optimiste sur ses revenus d’intérêt. Il vise des revenus d’intérêt à au moins 66 milliards de dollars, hors marchés, en rythme annuel au quatrième trimestre 2022, soit plus de 56 milliards de dollars en 2022 contre 44,5 milliards de dollars en 2021. Elle ciblait auparavant 53 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. La banque américaine bénéficiera en particulier de la hausse des taux d’intérêt de la Fed. Elle cible toujours par ailleurs toujours 77 milliards de dollars de dépenses cette année.

Pfizer/BioNTech

Pfizer et son partenaire BioNTech ont déclaré que trois doses de leur vaccin Covid-19 pour les enfants âgés de six mois à cinq ans étaient efficace à 80,3%. Les essais se sont par ailleurs déroulés lorsque le variant Omicron était prédominant, signe de la fiabilité du vaccin. Les deux groupes prévoient de déposer une demande d'homologation d'urgence cette semaine auprès de la FDA et ailleurs, notamment en Europe, dans les semaines à venir.