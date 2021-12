Analyse mi-séance AOF Wall Street - Toujours plus haut pour le S&P 500 information fournie par AOF • 28/12/2021 à 17:21



(AOF) - Wall Street avance prudemment mardi, sur fond de nouvelles rassurantes autour du variant Omicron. En effet, selon une étude sud-africaine, celui-ci, bien que plus contagieux, renforcerait l'immunité face au Delta, plus mortel. Malgré tout, les annulations de vols et les nouvelles mesures de restrictions mise en place par de nombreux pays pour endiguer la propagation de la nouvelle souche du virus incitent à la prudence. Alors que la durée d'isolement a été divisée par deux aux Etats-Unis, le S&P 500 (+0,2%) est en route pour un 70ème record de clôture cette année. Le Nasdaq cède, lui, 0,05%.



Novavax bondit de 6% à plus de 167 dollars sur la place de Wall Street, alors que son vaccin contre le Covid-19 vient de se voir accorder une autorisation d’utilisation d’urgence (« EUA ») en Inde. Le vaccin sera produit et commercialisé par le Serum Institute of India (SII) sous le nom Covavax. « L'autorisation accordée aujourd'hui marque une étape essentielle pour l'Inde, où des options de vaccins supplémentaires et des millions de doses sont nécessaires dans le cadre des efforts continus du pays pour contrôler la pandémie », s'est réjoui Stanley C. Erck, le PDG de Novavax.





Les chiffres économiques du jour



L'indice des prix de l'immobilier S&P/Case-Shiller dans les vingt principales agglomérations américaines a progressé en octobre de 0,8% par rapport à septembre, soit une progression stable. En données annualisées, il a augmenté de 18,4% (contre +19,1% le mois précédent), soit un chiffre quasi similaire aux attentes des économistes (+18,5%).





Les valeurs à suivre aujourd'hui



Apple a annoncé lundi la fermeture temporaire de ses magasins de New York en raison de la nouvelle vague de contaminations au Covid. Seuls les retraits de commandes en ligne seront toujours possibles.



Boeing

Bonne nouvelle pour Boeing. L'Indonésie a levé son interdiction de vol pour son modèle 737 MAX. Une décision qui intervient plus de trois ans après le crash d’un avion de la compagnie aérienne Lion Air ayant causé la mort de 189 personnes. En mars 2019, c’était au tour d’un 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines de s’écraser dans des circonstances similaires, faisant 157 morts.