Analyse mi-séance AOF Wall Street - Toujours plus haut

(AOF) - Nouveaux records à Wall Street. Les investisseurs espèrent la signature prochaine de la "phase 1" de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Sur le front macroéconomique, les nouvelles inscriptions hebdomadaires ont baissé plus qu'attendu, nouveau signe de la résistance de l'économie américaine. Au chapitre des valeurs, le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a limité la casse au troisième trimestre. Résultat, le titre bondit de plus de 7%. Vers 17h35, le Dow Jones gagne 0,88% à 27 735,55 points. Le Nasdaq grimpe de 0,82% à 8 479,69 points.

Le périple d'Expedia est semé d'embûches jeudi à Wall Street. En effet, le groupe d'agences de voyage en ligne s'effondre de 25,28 % à 101,20 dollars, dans le sillage de résultats inférieurs aux attentes lors du troisième trimestre 2019. Cela a conduit deux analystes à dégrader leur recommandation sur la valeur à Neutre. Il s'agit de Piper Jaffray et D.A. Davidson. Dans le détail, Expedia a publié un bénéfice net de 409 millions de dollars lors du troisième trimestre 2019, ou 2,71 dollars par action.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 211 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées lors de la semaine close le 2 novembre. Les économistes tablaient sur 215 000 après 219 000 la semaine précédente (chiffre révisé de 218 000).

Aux Etats-Unis, la productivité a reculé de 0,3% au troisième trimestre 2019. Les économistes tablaient sur une hausse de 1% après +2,5% au trimestre précédent (révisé de +2,3%). Les coûts unitaires du travail ont progressé de 3,6%. Le consensus tablait sur +2,1% après +2,4% au trimestre précédent (révisé de +2,6%).

Aux Etats-Unis, l'indice ISM des services est ressorti à 54,7 en octobre 2019, contre 52,6 en septembre et un consensus Reuters de 53,5.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite IHS-Markit est ressorti à 50,9 au mois d'octobre 2019, contre 51 en septembre. Dans les services, l'indice s'est établi à 50,6 en octobre, après 50,9 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BAIDU

Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, devrait progresser grâce à une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au troisième trimestre, il a enregistré une perte nette de 6,37 milliards de yuans (892 millions de dollars), soit 18,37 yuans par action contre un bénéfice net de 12,4 milliards, soit 35,26 yuans par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 12,61 dollars, supérieur au consensus de 7,88 yuans.

EXPEDIA

L'américain Expedia est attendu en forte baisse à l'ouverture des marchés américains dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe d'agences de voyage en ligne a publié un bénéfice net de 409 millions de dollars sur la période, ou 2,71 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 525 millions de dollars, ou 3,43 dollars par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 3,37 dollars, alors que le consensus FactSet visait 3,79 dollars.

QUALCOMM

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait progresser à Wall Street à la faveur de résultats et perspectives favorables. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 506 millions de dollars, soit 42 cents par action, contre une perte nette de 513 millions de dollars, représentant 36 cents par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 78 cents, soit 7 cents de mieux que le consensus Refinitiv.

WYNN RESORTS

Wynn Resorts a dévoilé mercredi soir des résultats décevants au titre de son troisième trimestre 2019. Ainsi, le géant américain des casinos a accusé une perte nette de 3,5 millions de dollars sur la période, ou -0,03 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 156,1 millions de dollars, ou 1,44 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 17 cents, décevant les attentes du consensus FactSet (85 cents).