Analyse mi-séance AOF Wall Street - Sans direction claire avant le verdict de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont orientés en ordre dispersé à mi-séance, avant le verdict de la Fed programmé en début de soirée. Côté statistiques, le secteur privé a crée nettement plus d'emplois que prévu en avril alors que le PMI de l'ISM pour les services est ressorti meilleur qu'attendu en avril. Au chapitre des valeurs, Starbucks flanche de 7% non sans avoir enregistré des comptes trimestriels solides. Vers 17h30, le Dow Jones fléchit de 0,12% à 33 644, 30 points tandis que le Nasdaq grappille 0,37% à 12 125,36 points.

Starbucks flanche de 7,69% à 105,66 dollars. Une mauvaise performance boursière qui tranche avec les comptes trimestriels solides et supérieurs aux attentes dévoilés par la chaîne américaine de cafés. La firme de Seattle a dégagé une hausse de 14% sur un an de son chiffre d'affaires, à 8,72 milliards de dollars, lors du deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé début octobre). Le bénéfice net s'est amélioré de 35%, à 908 millions de dollars et à 74 cents, soit mieux que les 65 cents attendus par les analystes.

Les chiffres économiques du jour

L’indice des directeurs d’achat (PMI) pour le secteur des services de l’Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 51,9 en avril contre un consensus de 51,8 après 51,2 en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global est ressorti à 53,4 en avril alors qu'il était attendu à 53,5 après 52,3 en mars. En avril, le PMI des services est ressorti à 53,6. Il est inférieur au consensus de 53,7 après 52,6 en mars.

Selon le rapport ADP, les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 296 000 en avril contre un consensus de 148 000 après 142 000 en mars.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont diminué de 1,280 million de barils la semaine dernière , les spécialistes prévoyant -1,100 million de barils après -5,054 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, progressé de 1,743 millions de barils. Le consensus anticipait un repli de 1,157 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 1,191 million de baril alors que le marché anticipait une baisse de 1,084 million de barils.

Aux Etats-Unis, le communiqué de la politique monétaire de la Fed sera publié à 20h00.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

Au premier trimestre 2023, AMD (Advanced Micro Devices) a publié hier soir un BPA ajusté en recul de 47% à 60 cents. Sa marge brute ajustée est en repli de trois points à 50%. Ses revenus sont en diminution de 9% à 5,35 milliards de dollars. Le fabricant américain de semi-conducteurs accuse une perte d'exploitation de 145 millions de dollars, une perte nette de 139 millions de dollars et une perte diluée par action de 0,09 cents. Son résultat net ajusté est de 970 millions de dollars sur ce trimestre comparé aux 1,58 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une baisse de 39%.

Ford

Ford est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street, après une baisse de 2,16% hier, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice par action ajusté atteint 0,63 dollar contre 0,41 attendus, et le chiffre d'affaires 41,5 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an, contre un consensus de 36,03 milliards. Le constructeur réaffirme sa prévision d'Ebit annuel 2023 entre 9 et 11 milliards de dollars. Ford a annoncé ce mercredi dans une déclaration réglementaire qu'il prévoit d'engager en 2023 des frais de restructuration compris entre 1,5 milliard et 2 milliards.

Kraft Heinz

Les ventes nettes de Kraft Heinz ont augmenté de 7,3% au premier trimestre 2023 pour atteindre 6,5 milliards de dollars. Son résultat net a augmenté de 7,1 % pour s'élever à 837 millions de dollars. Le groupe agroalimentaire affiche un BPA ajusté en hausse de 13,3% à 0,68 cents sur les trois premiers mois de 2023. Son EBITDA ajusté a progressé de 10,3% à 1,48 milliard de dollars, avec une marge brute ajustée en augmentation de 1,3 point à 32,8%. Depuis le début de l'année, le flux de trésorerie disponible du groupe s'élève à 220 millions de dollars.

Starbucks

Starbucks a fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'année 2023 en dévoilant des chiffres supérieurs aux attentes. La chaîne de cafés a dégagé une hausse de 14% sur un an de son chiffre d'affaires, à 8,72 milliards de dollars, lors du deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé début octobre). Le bénéfice net s'est amélioré de 35%, à 908 millions de dollars et à 74 cents, soit mieux que les 65 cents attendus par les analystes.