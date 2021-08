Analyse mi-séance AOF Wall Street - Prudence en attendant Powell

Salesforce gagne près de 3% en préouverture des marchés actions américains, dans le sillage de solides résultats trimestriels. Lors de son deuxième trimestre fiscal 2022 (clos fin juillet), l'éditeur de logiciels a dégagé un bénéfice net par action ajusté de 1,48 dollar, dépassant les attentes du consensus FactSet (92 cents). En parallèle, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,34 milliards de dollars (contre 5,15 milliards un an plus tôt), ce qui excède, là aussi, les attentes moyennes des analystes (6,24 milliards).

Dollar General abandonne plus de 4% en préouverture des marchés actions américains, dans le sillage de ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2021 (clos fin juillet). Le groupe américain de grande distribution à bas prix a pourtant fait mieux que prévu. Dollar General a ainsi dégagé un bénéfice net par action de 2,69 dollars, dépassant les attentes du consensus FactSet (2,62 dollars). En parallèle, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8,65 milliards de dollars (-0,4% sur un an), ce qui excède les attentes moyennes des analystes (8,61 milliards).

Coty a dévoilé des résulats trimestriels contrastés mais annoncé que son chiffre d'affaires annuel renouera avec la croissance pour la première fois depuis au moins trois ans. Le groupe de cosmétique américain a par ailleurs déclaré que les ventes du premier trimestre fiscal augmenteraient d'environ 10% et qu'il envisageait d'introduire en bourse son activité brésilienne. Au titre de son quatrième trimestre fiscal, le groupe a accusé une perte nette ajustée de 9 cents par action alors que le consensus tablait sur une perte de 5 cents.

En deuxième estimation, la croissance du PIB américain au deuxième trimestre 2021 a progressé de 6,6% contre +6,5% en première estimation. Les économistes tablaient sur une révision un peu plus élevée puisqu'il visaient une croissance de 6,7%. L'indice des prix de base "core PCE", très surveillé par la Fed, a été confirmé à +6,1% après +2,5% au premier trimestre.

Abercrombie & Fitch chute de 12,76% à 34,74 dollars, pénalisé par des ventes décevantes au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a atteint 864,9 millions de dollars, en hausse par rapport aux 698,3 millions de dollars de l'année précédente, mais inférieur au consensus FactSet de 879,2 millions de dollars. Cette mauvaise nouvelle a relégué au second plan des bénéfices meilleurs que prévu. Le groupe de mode "streetwear" a réalisé un bénéfice net de 108,5 millions de dollars, soit 1,69 dollar par action, contre 5,5 millions de dollars, soit 9 cents par action, l'année dernière.

(AOF) - Les marchés actions américains sont en petite baisse à l'approche de la mi-séance. Les investisseurs jouent la prudence alors que le séminaire (à distance) des banquiers centraux américains, à Jackson Hole, vient de débuter. Ils attendent le discours que tiendra demain le président de la Fed, Jerome Powell et s'interrogent sur le renouvellement de son mandat, qui prend fin en février prochain. La légère révision à la hausse de la croissance du PIB au deuxième trimestre est reléguée au second plan. Le Dow Jones cède 0,12% à 35 362 points tandis que le Nasdaq perd 0,3% à 14 997 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.