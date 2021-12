Analyse mi-séance AOF Wall Street - Prudence en attendant la Fed information fournie par AOF • 13/12/2021 à 17:11



(AOF) - Les marchés actions américains débutent la semaine dans la rouge. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente des conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi. Jerome Powell, le président de la banque centrale, devrait annoncer l'accélération du "tapering", soit diminuer le montant de ses rachats d'actifs. Surtout, les marchés seront attentifs aux signes susceptibles d'estimer le point de départ d'une inéluctable hausse des taux. Vers 17h15, le Dow Jones cède 0,8% à 35 695 points et le Nasdaq, 0,6% à 15 538 points.



Pfizer bondit de 4% à 54,9 dollars. Les investisseurs saluent le rachat d'Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars en numéraire, soit 100 dollars par action, contre une clôture de 49,94 dollars vendredi soir. La biotech américaine est spécialisée dans les thérapies potentielles innovantes pour le traitement de plusieurs maladies immuno-inflammatoires en gastro-entérologie, en dermatologie et en cardiologie. A Wall Street, son titre flambe de 84% à 92 dollars.



Aucun indicateur n'est attendu.



JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et rehaussé son objectif de cours de 180 dollars à 210 dollars sur Apple. " L'iPhone SE sera lancé comme un appareil 5G abordable au début de 2022, ce qui permettra à Apple de gagner des parts de marché dans le domaine de la 5G ", explique le bureau d'études. Ce dernier juge que l'accent mis sur la situation de l'offre et de la demande de l'iPhone 13 conduit les investisseurs à sous-estimer l'importance de l'iPhone SE 5G pour le cycle de produits de l'exercice 2022.



JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 59 dollars à 63 dollars sur Coca-Cola. Le bureau d'études justifie sa décision par trois motifs. Il pense que le dynamisme du chiffre d'affaires se renforcera en 2022 grâce à la réouverture et aux prix. Par ailleurs, la rentabilité est relativement moins affectée par les pressions sur les coûts car la forte valeur de la marque permet une faible élasticité des prix.



Pfizer

Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars en numéraire. Arena Pharmaceuticals est spécialisé dans les thérapies potentielles innovantes pour le traitement de plusieurs maladies immuno-inflammatoires en gastro-entérologie, en dermatologie et en cardiologie.