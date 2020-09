Analyse mi-séance AOF Wall Street - Prises de bénéfices à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions américains creusent leurs pertes. Les investisseurs prennent leurs bénéfices au lendemain d'une clôture record du Nasdaq. Aux États-Unis, la croissance du secteur des services a décéléré au mois d'août selon l'ISM. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont, pour leur part, inférieures aux attentes. Vers 17h30, l'indice Dow Jones perd 2,17% à 28 467,69 points, le Nasdaq Composite s'effondre de 4,30% à 11 537,78 points.

United Airlines grappille 0,05% à New York ce jeudi, le titre s'échangeant contre 36,91 dollars. La compagnie aérienne a annoncé avant l'ouverture des marchés qu'elle pourrait licencier jusqu'à 16 370 employés dès le 1er octobre prochain, si le gouvernement fédéral ne se résout pas à prolonger son plan de soutien au secteur aéronautique de 25 milliards de dollars au cours des six prochains mois.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 881 000 après 1,011 million (révisés de 1,006 million) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 950 000.

La balance commerciale est ressortie à -63,6 milliards de dollars en juillet 2020, contre -53,5 milliards de dollars en juin (chiffre révisé de -50,7 milliards). Le consensus tablait sur -58 milliards de dollars pour le mois de juillet.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) dans les services, compilé par IHS Markit, est ressorti à 55 au mois d'août, contre 50 en juillet et une estimation initiale de 54,8. L'indice composite est lui de 54,6, après 50,3 en juillet et 54,7 en première estimation.

Aux États-Unis, l'indice PMI non-manufacturier de l'ISM au mois d'août est ressorti à 56,9, après 58,1 en juillet. Les économistes tablaient sur 57.

L'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse de 35 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 45 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 34 milliards. Il s'agit de la vingt-deuxième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALTICE USA

Altice USA a annoncé, jeudi, avoir présenté une offre à Cogeco Inc. et à Cogeco Communications Inc. pour acquérir 100% des actions émises et en circulation de Cogeco. Le groupe souligne que cette offre prévoit uniquement la conservation de la filiale américaine, Atlantic Broadband, et la revente des actifs canadiens à Rogers Communications Inc. (plus grand actionnaire à long terme de Cogeco).

AMAZON

Amazon a annoncé qu'il comptait recruter 7 000 personnes supplémentaires à temps plein au Royaume-Uni cette année. Les postes recherchés sont ceux d'ingénieur, de RH, spécialistes en informatique, finance, et sécurité-santé, ainsi que des employés pour l'emballage et l'expédition dans ses deux nouveaux centres de traitement dans le Nord-Est et les Midlands. Le géant de l'e-commerce a également annoncé la création de 20 000 nouveaux postes saisonniers dans le pays pour les vacances.

BANK OF AMERICA

Deutsche Bank aurait, selon une source de marché, relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur Bank of America.

CAMBELL SOUP

Campbell Soup a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal clos le 2 août, le géant américain de l'agroalimentaire a réalisé un bénéfice net de 86 millions de dollars, ou 28 cents par action, contre une perte de 8 millions, ou -3 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 63 cents, contre un consensus de 60 cents. Les ventes ont grimpé de 18% à 2,11 milliards. Wall Street escomptait 2,06 milliards.

GENERAL MOTORS

General Motors et Honda ont annoncé qu'ils avaient signé un protocole d'accord non contraignant à la suite de discussions préliminaires approfondies en vue de la création d'une alliance automobile nord-américaine. Cette alliance porterait sur une gamme de véhicules à vendre sous les marques distinctes de chaque société, avec par exemple le partage de plates-formes communes et de moteurs thermiques et électriques, ainsi qu'une coopération en matière d'approvisionnement, de recherche et développement et de services connexes.

SIGNET JEWELERS

Signet Jewelers a fait état d'une perte ajustée par action de 1,13 dollar au deuxième trimestre, clos au 1er août, de son exercice 2021, perte moins importante que le consensus FactSet de 2,07 dollars. Les revenus du joaillier, pour la même période ressortent à 888 millions de dollars, au-dessus de l'attente des analystes de 788,5 millions. Le groupe américain précise dans son communiqué qu'il anticipe désormais une économie, liée à ses efforts de réduction des coûts, de 285 millions contre 225 millions de dollars précédemment.

UPS

Berenberg a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre sur UPS.