Analyse mi-séance AOF Wall Street - Petite baisse après des résultats contrastés

(AOF) - Wall Street évolue en petite baisse après 1h30 de cotation. Les investisseurs ne réagissent guère à une salve de résultats d'entreprises contrastés. Tesla, nouvelle icône technologique du 21ème siècle, a déçu. GE et 3M, figures du capitalisme à l'ancienne, n'ont pas non plus pour autant convaincu. En revanche, UPS semble sorti du tunnel de la pandémie. En tout état de cause, les opérateurs restent prudents dans l'attente des conclusions, demain soir, de la réunion de la Fed. Vers 17h, le Dow Jones s'effrite de 0,08% à 33 955,73 points et le Nasdaq cède 0,31% à 14 095,51 points.

Tesla recule de 4,20% à 707,18 dollars sur la place de New York, dans le sillage de la copie mitigée rendue au premier trimestre 2021. Si la rentabilité du constructeur de véhicules électriques a dépassé les attentes du marché, c'est en ayant recours à sa petite recette magique habituelle, basée sur la revente de droits d'émission de CO2. Une formule à laquelle la firme d'Elon Musk a ajouté un ingrédient surprise ce trimestre : la cession de bitcoin. Compte tenu de la valorisation stratosphérique de Tesla, les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de ce système et font la moue.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance du consommateur mesuré par le Conference Board s'est établi en avril à 121,7. Les économistes tablaient sur 113,5 après 109 en mars (chiffre révisé de 109,7).

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers qui mesure l'évolution des prix dans les 20 principales agglomérations américaines, a progressé de 12,2% en février. Les économistes tablaient sur + 11,8% après +12,1% (chiffre révisé de +11,1%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

3M

3M a fait état mardi d'un bénéfice au premier trimestre 2021 de 1,62 milliard de dollars, soit 2,77 dollars par action, contre 1,31 milliard, ou 2,25 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort lui aussi à 2,77 dollars, supérieur au consensus FactSet (2,29 dollars). Le propriétaire des célèbres marques Scotch ou Post-It a généré 8,85 milliards de dollars de ventes, en hausse de 9,6%, là aussi dépassant le consensus, qui visait 8,44 milliards. Le groupe a également confirmé ses objectifs 2021 d'un BPA attendu dans une fourchette de 9,2 à 9,7 dollars.

ELI LILLY

Eli Lilly a dévoilé des résultats trimestriels décevants et abaissé sa prévision de bénéfice annuel, pénalisé par la pandémie. Au premier trimestre 2021, le laboratoire américain a réalisé un bénéfice net de 1,355 milliard de dollars, ou 1,49 dollar par action, en baisse de 7%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,87 dollar, soit au dessous du consensus qui le donnait à 2,12 dollars. Le chiffre d'affaires a grimpé de 16% à 6,806 milliards, mais Wall Street visait 6,932 milliards

GAMESTOP

Le distributeur de jeux vidéo GameStop a indiqué avoir vendu 3,5 millions de ses actions pour un montant total de 551 millions de dollars. Le produit net sera utilisé pour continuer à accélérer la transformation de GameStop ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et pour renforcer son bilan.

GENERAL ELECTRIC

General Electric a fait état d'une perte de 33 cents par action au premier trimestre 2021, après un bénéfice net de 70 cents par action un an plus tôt. En données ajustées, le BPA du conglomérat industriel devient positif de 3 cents, soit un cents de plus que l'an dernier et deux cents supérieur au consensus FactSet. Les revenus ont eux, plongé de 12% à 17,12 milliards de dollars, notamment plombés par sa division de moteurs d'avions (-26%), qui représente près du tiers de son activité. Le groupe a également réitéré son objectif d'EPS ajusté de 15 à 25 cents pour l'exercice 2021.

HASBRO

Hasbro a retrouvé le chemin des bénéfices au premier trimestre 2021: le fabricant de jouets a en effet enregistré un résultat net de 116,2 millions de dollars, contre une perte de 69,7 millions un an plus tôt. En données ajustées, cela représente un bénéfice par action de 1 dollar, en hausse de 75% pour un consensus FactSet de 64 cents. Les ventes du groupe ont totalisé 1,115 milliard de dollars, en progression de 1%, pour un consensus FactSet de 1,167 milliard, notamment portées par la performance du segment Wizards of the Coast and Digital Gaming (+14%).

LYFT

Lyft a cédé sa division de conduite autonome à Toyota pour environ 550 millions de dollars. Cela permettra au spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) d'économiser 100 millions de dollar par an et d'atteindre plus vite la sacro-sainte rentabilité à laquelle tous les acteurs de la " gig economy " aspirent. Sous réserve des autorisations usuelles, l'opération devrait être finalisée lors du troisième trimestre 2021. Le titre Lyft évolue en hausse en préouverture des marchés actions américains ce mardi.

NXP

Le fabricant de semi-conducteurs NXP a présenté des comptes plus solides que prévu. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net de 353 millions de dollars, soit 1,25 dollar, en comparaison avec une perte de 28 millions de dollars, soit 8 cents, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,65 dollars, soit 44 cents de mieux que le consensus.

TESLA

Tesla a rendu une copie mitigée au premier trimestre 2021. Le constructeur américain de véhicules électriques a enregistré un bénéfice net de 438 millions de dollars sur la période, ou 39 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 16 millions de dollars, ou 2 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 93 cents, dépassant le consensus FactSet qui visait 75 cents. Il s'agit du septième trimestre consécutif de profitabilité pour le nouveau membre du S&P 500.

TURNING POINTS

Turning Points a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles grâce à la hausse de la consommation de marijuana aux Etats-Unis. Au premier trimestre 2021, le fabricant américain d'accessoires pour la consommation de cannabis a réalisé un bénéfice net de 11,8 millions de dollars, ou 57 cents par action, contre 4,5 millions, ou 22 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 80 cents, nettement au dessus du consensus qui le donnait à 58 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 18,7% à 107,6 millions.

UPS

Le bénéfice net d'UPS au premier trimestre 2021 s'est élevé à 4,79 milliards de dollars, soit 5,47 dollars par action, un bond de 393% sur un an. Le BPA ajusté, c'est-à-dire retraité des éléments exceptionnels tels qu'un bénéfice sur les programmes de retraite de 2,5 milliards, ressort à 2,77 dollars (+141%) contre un consensus FactSet de 1,72 dollar par action. Les ventes de la société de livraison ont progressé de 27% à 22,9 milliards de dollars, pour un consensus de 20,57 milliards, et les volumes quotidiens moyens sont en hausse de 14,3%. UPS n'a en revanche pas communiqué de perspectives.