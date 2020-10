(AOF) - Les bourses américaines évoluent dans le rouge jeudi, emportées par une série d'inquiétudes liées au coronavirus. D'une part, la propagation continue de l'épidémie pousse les gouvernements à prendre de plus en plus de mesures de restriction, et, d'autres part, l'impasse des négociations sur le plan de relance américain fait craindre de nouvelles répercussions du virus sur l'économie. Elles se dont d'ores et déjà faites sentir dans les chiffres du chômage, alors que les bons résultats de Morgan Stanley n'ont pas pesé. A la mi-séance, Dow Jones et Nasdaq perdent respectivement 0,44% et 1,01%.

Morgan Stanley (+ 0,29% à 50,79 dollars) échappe à la baisse du S&P 500 à la faveur de profits trimestriels meilleurs qu'anticipé. La banque américaine a bénéficié de ses bonnes performances dans le courtage et des plantureuses commissions tirées d'importantes introduction en Bourse. Au troisième trimestre, Morgan Stanley a généré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 26% à 2,6 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action tombe à 1,59 dollar par titre, mais il reste bien supérieur au consensus s'élevant à 1,28 dollar.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré 898 000 nouveaux inscrits au chômage au cours de la semaine se terminant le 10 octobre 2020. C'est bien plus que les 825 000 attendus par les analystes, et de nouveau à la hausse par rapport aux 840 000 de la semaine précédente.

L'indice Empire State, qui mesure le niveau d'activité du secteur manufacturier dans l'Etat de New York, est ressorti en octobre à 10,5, alors que les marchait attendait 15. Il était de 17 au mois de septembre.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau d'activité du secteur dans la région de l'ancienne capitale américaine, est ressorti en octobre à 32,3, alors que les marchait l'attendait à 14. Il était de 15 au mois de septembre.

Les Etats-Unis ont enregistré 898 000 nouveaux inscrits au chômage au cours de la semaine se terminant le 10 octobre 2020. C'est bien plus que les 825 000 attendus par les analystes, et de nouveau à la hausse par rapport aux 840 000 de la semaine précédente.

Les prix à l'import aux Etats-unis ont augmenté de 0,3% en septembre sur un mois, conformément au consensus, après +0,9% en août. Les prix à l'export ont, eux, augmenté de 0,6%, au-dessus des attentes du marché de 0,4% et après +0,5% le mois précédent. Sur un an, ils restent en baisse respectivement de 1,1% et 1,8% (-1,4% et -2,8% en août).

Les Etats-Unis ont annoncé aujourd'hui que leurs stocks de brut avaient chuté de 3,82 millions de barils au cours de la semaine du 9 octobre 2020 (après 0,5 millions la semaine précédente), soit bien plus que les attentes du marché d'un recul de 2,835 millions. Les données de l'EIA font également état d'un recul des stocks d'essence d'1,626 millions de barils.

Les stocks de gaz naturel américains ont augmenté de 46 milliards de pieds cubes (environ 1,3 milliard de mètres cubes) au cours de la semaine du 9 octobre 2020. Ils avaient augmenté de 75 milliards la semaine précédente, et le marché en attendait 55 milliards supplémentaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley a annoncé une progression de ses profits plus importante que prévu au troisième trimestre. Elle a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 26% à 2,6 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,59 dollar par titre. Le consensus s'élève à 1,28 dollars. Les revenus trimestriels ont augmenté de 16% à 11,657 milliards de dollars. Le marché visait 10,65 milliards de dollars.

TIFFANY & CO

Tiffany & Co a dévoilé ses perspectives pour le quatrième trimestre, une période phare pour la joaillerie. Le groupe new yorkais s'attend à un repli d'environ 5% de ses ventes, mais à une hausse d'environ 5% de son résultat opérationnel. Il table également sur une progression du bénéfice net par action comprise entre 5% et 10%. Le consensus table sur une hausse de 3,6% à 1,73 dollar par action. Le groupe affiche sa satisfaction compte tenu de la crise sanitaire. Il a souligné le rebond des ventes au troisième trimestre, notamment en Chine.

UNITED AIRLINES

United Airlines a publié ses résultats au titre du troisième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 1,84 milliard de dollars sur la période, ou -6,33 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,02 milliard de dollars, ou 3,99 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -8,16 dollars par action, décevant les attentes du consensus FactSet (-7,53 dollars).

WALGREEN BOOTS

Walgreen Boots a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 1,02 dollar au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2020, clos au 31 août, au-dessus du consensus FactSet de 96 cents. Les revenus du spécialiste de la distribution de produits pharmaceutiques ont, pour leur part, progressé de 2,3% à 34,75 milliards de dollars, un chiffre également supérieur à l'attente des analystes qui tablaient sur 34,37 milliards.