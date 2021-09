Analyse mi-séance AOF Wall Street - Nouvel accès de prudence

(AOF) - Le rebond des marchés actions américains a fait long feu. Les investisseurs étaient tentés en début de séance de prendre un peu de risque après quatre journées consécutives dans le rouge. Il ont été dans un premier temps rassurés par premier entretien téléphonique depuis des mois entre Joe Biden et le président chinois Xi Jingping. Mais, l'information selon laquelle l'administration Biden envisagerait d'ouvrir une nouvelle enquête sur les subventions chinoise a ravivé l'inquiétude. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,4% à 34 743 points tandis que le Nasdaq est stable à 15 248 points.

Kroger dégringole à Wall Street et se classe dernier du S&P 500 avec un repli de 8,65% à 42,14 dollars par action. L'enseigne de grande distribution a déçu les investisseurs en faisant état d'un bénéfice en forte chute au cours du second trimestre 2021: celui-ci est en effet tombé à 467 millions d'euros, soit 61 cents par action, alors qu'il avait atteint 819 millions, ou 1,03 dollar par action, un an plus tôt. Cependant, hors éléments exceptionnels, il atteint les 80 cents, dépassant les 64 cents visés par le consensus FactSet.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production ont progressé de 0,7% en août aux Etats-Unis, ressortant légèrement au dessus du consensus Briefing de +0,6%. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, ils ont augmenté de 0,6%, en ligne avec les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kroger

Kroger a réalisé au deuxième trimestre 2021 un bénéfice net de 467 millions de dollars, ou 61 cents par action, contre 819 millions, ou 1,03 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 80 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 64 cents. Les ventes du grand distributeur sont ressorties à 31,68 milliards, contre 30,49 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 30,64 milliards.

Take-Two

Rockstar Games, le label de Take-Two, a annoncé que les versions étendues et améliorées de Grand Theft Auto V et de Grand Theft Auto Online pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, dont la sortie était prévue pour le 11 novembre 2021, seront désormais lancées en mars 2022 afin de disposer de plus de temps pour peaufiner les produits finaux. Malgré ce décalage, l'éditeur de jeux vidéo réaffirme ses prévisions pour l'année fiscale, grâce à la poursuite des tendances fortes d'engagement dans ses jeux existants, ainsi qu'à la sortie prévue de nouveaux jeux pendant le reste de son année fiscale.

Uber Eats, DoorDash et Grubhub

Les géants de la « gig economy » contre-attaquent. Uber Eats (groupe Uber), DoorDash et Grubhub (groupe Just Eat Takeaway) ont lancé jeudi des poursuites judiciaires à l'encontre de la ville de New York qui a approuvé fin août un texte prévoyant de plafonner les commissions que les sociétés de livraison de repas imposent aux restaurants.

Wells Fargo

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a imposé une amende de 250 millions de dollars à Wells Fargo, en raison des pratiques dangereuses ou peu sûres de la banque liées aux lacunes de son programme d'atténuation des pertes liées aux prêts immobiliers.