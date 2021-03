Analyse mi-séance AOF Wall Street - Nouveau record pour le S&P 500 à l'assaut des 4 000 points

(AOF) - Les marchés américains ont accru leurs gains, le S&P 500 progressant de 0,59% à 3 982 points. Ils sont entraînés par les valeurs technologiques alors que le rendement du 10 ans se détend. En outre, la Maison Blanche a livré les premiers détails de son plan de 2 000 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures en 10 ans. Joe Biden compte également favoriser le développement des véhicules électriques. Ce plan sera financé en augmentant l'imposition des sociétés. Vers 17h30, le Dow Jones est stable à 33 064 points et le Nasdaq Composite gagne 1,65% à 13 261 points.

La plus célèbre valeur technologique du Dow Jones, Apple gagne plus de 2% à 122,60 dollars. Le titre du fabricant de l'iPhone bénéficie du relèvement de la recommandation d'UBS de Neutre à Achat. L'adoption d'un conseil positif est la conséquence de la prise en compte dans sa valorisation de sa possible entrée sur le marché des véhicules électriques. Ces derniers mois, les rumeurs de discussions avec des constructeurs automobiles, dont Nissan et Hyundai, ont fréquemment animé le marché.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur privé a créé 517 000 emplois en mars aux Etats-Unis, selon l'enquête ADP. Le consensus s'élevait à 550 000 après 176 000 en février, chiffre révisé de 117 000.

Les promesses de ventes immobilières ont chuté de 10,6% en février aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues en repli de 2,6%, selon le consensus Briefing.com. Le chiffre de janvier a été révisé de - 2,8% à -2,4%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 115 dollars à 142 dollars sur Apple. Le bureau d'études explique que sa nouvelle valorisation reflète une demande d'iPhone plus stable à long terme avec de meilleurs prix de vente moyen, mais aussi la valeur d'une possible entrée sur le marché automobile. Il précise qu'un tel scénario n'est pas intégré dans les cours. Le broker valorise 14 dollars par action une possible entrée sur le marché automobile pour une part de marché de 5% au minimum.

BLACKBERRY

Le groupe spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles, BlackBerry, a présenté des revenus décevants. Au quatrième trimestre, clos fin novembre, le groupe canadien a généré une perte nette de 316 millions de dollars, soit 56 cents par actions, contre une perte nette de 41 millions de dollars, soit 7 cents par actions. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3 cents, en ligne avec les attentes.

BOEING

Les contrats se succèdent pour Boeing et son 737 MAX. Alaska Air Group a commandé de manière ferme 23 avions 737-9. L'accord est assorti d'une option portant sur 15 appareils supplémentaires. Cette commande avoisine les 3 milliards de dollars au prix catalogue.

LULULEMON

Lululemon Athletica a annoncé que ses ventes directes avaient pratiquement doublé au dernier trimestre de son exercice jusqu'à représenter plus de la moitié de ses ventes annuelles. Une performance supérieure aux attentes de Wall Street. Au dernier trimestre, le bénéfice net a atteint 330 millions de dollars, ou 2,52 dollars par titre. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,58 dollars. Le consensus le donnait à 2,49 dollars. Le chiffre d'affaires total a grimpé de 24% à 1,7 milliard. Les analystes tablaient sur 1,66 milliard.

PFIZER

Pfizer et BioNTech ont annoncé qu'un étude montrait que leur vaccin anti-Covid-19 était sûr et efficace chez les adolescents de 12 à 15 ans.

WALGREENS

Walgreens Boots Alliance a publié, pour le compte du deuxième trimestre de son exercice 2021 (clos fin février), un bénéfice net de 1,03 milliard de dollars, soit 1,19 dollar par action, contre 946 millions de dollars, ou 1,07 dollar par action, un an pus tôt. Le BPA ajusté a en revanche reculé de 7,5% à 1,4 dollar, mais il bat largement le consensus FactSet qui misait sur 1,1 dollar. Les vente ont, elles, déçu les attentes puisque elles ont atteint 32,78 milliards de dollars (+4,6%) contre un consensus de 36,59 milliards.