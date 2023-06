Analyse mi-séance AOF Wall Street - Nervosité autour des décisions des Banques centrales

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé. Les statistiques chinoises ont une nouvelle fois déçu : les exportations ont reculé plus que prévu en mai et les importations ont connu une contraction plus importante. Alors que la Fed fera connaître sa décision de politique monétaire le 14juin, la nervosité des investisseurs s’accroît après les décisions inattendues hier de la Banque centrale australienne et aujourd’hui de la Banque du Canada de relever leurs taux. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,08% à 33 600 points tandis que le Nasdaq Composite cède 0,36% à 13 228 points.

Campbell Soup prend un bouillon, chutant de 5,76% à 47,67 dollars, après s’être contenté de confirmer ses objectifs annuels. La firme d’agroalimentaire dont les produits ont été immortalisés par Andy Warhol table toujours une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, aussi bien en données publiées qu’en organique, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,95 et 3 dollars. Cette dernière prévision ressort légèrement sous le consensus s’élevant à 3,01 dollars, sachant que nous sommes au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2023.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 74,60 milliards de dollars en avril, inférieur au consensus de 75,20 milliards de dollars. Il s’était élevé à 60,6 milliards de dollars en mars, chiffre révisé de 64,20 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Campbell Soup

Campbell Soup a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles à la faveur notamment de plusieurs hausses de ses tarifs. Le groupe d’agroalimentaire a dégagé, au titre de son troisième trimestre de l'exercice décalé, des revenus en croissance de 5% à 2,23 milliards de dollars, conformément aux attentes. Le bénéfice ajusté par action se situe à 68 cents, contre 64 cents de consensus. La firme du New-Jersey table toujours une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,95 et dollars.

Tesla

Tesla est attendu en hausse à Wall Street alors que grâce à l'ajustement rapide de sa chaîne d'approvisionnement en batteries, tous ses véhicules Model 3 sont admissibles à des crédits fédéraux américains. L'administration Biden a confirmé mardi que toutes les Tesla Model 3 pouvaient désormais bénéficier du crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, alors que deux des trois versions étaient éligibles à la moitié de ce crédit. Avec d'autres allégements fiscaux, ces crédits d’impôt pourraient faire baisser leur prix à un niveau inférieur à celui d'une Toyota Camry.

UnitedHealth

Le conseil d'administration de l'assureur santé américain UnitedHealth a autorisé une augmentation de 14 % de son dividende trimestriel en espèces. Un dividende en espèces de 1,88 $ par action sera versé le 27 juin 2023 à tous les actionnaires enregistrés le 19 juin 2023.