Analyse mi-séance AOF Wall Street - Meta et la tension sur les taux pèsent sur la Bourse américaine

(AOF) - Les marchés américains reculent nettement, en particulier les valeurs technologiques. Ces dernières sont affaiblies par les perspectives décevantes de Meta (Facebook), qui voit un quart de sa capitalisation partir en fumée. La pression s’est accentuée à la suite des déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a refusé de s'engager de nouveau à ne pas augmenter les taux cette année. Ces commentaires ont entraîné une tension sur les taux. La hausse des financières permet au Dow Jones de limiter son repli à 0,71% à 35 373 points. Le Nasdaq chute de 2,3% à 14 089 points.

Meta (-24,86% à 242,67 dollars), maison-mère de Facebook, perd près du quart de sa capitalisation, au lendemain de la présentation de perspectives décevantes. Le réseau social est confronté à une concurrence plus féroce que prévu, en particulier de TikTok, et à un impact plus important qu'anticipé de la limitation de l'utilisation des données personnelles pour le ciblage publicitaire par l'iOS 14 d'Apple. " Ces vents contraires spécifiques au secteur et à l'entreprise ne seront probablement pas normalisés avant le deuxième semestre 2022 ", prévient Goldman Sachs.

Les chiffres économiques du jour

L’indice des directeurs d’achat pour le secteur des services de l’Institute of supply management (ISM) a reculé à 59,9 en janvier après 62,3 en décembre. Le consensus Briefing.com s’élève à 60.

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,4% en décembre aux Etats-Unis après une progression de 1,8% en novembre, révisé de +1,6%. Elles étaient attendus en repli de 0,2%.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,1 en janvier, contre une première estimation et un consensus à 50,8, a indiqué IHS Markit. Il s’élevait à 57 en décembre. Le PMI des services est tombé à 51,2 contre 57,6 en décembre. Il avait été annoncé initialement à 50,9 pour janvier.

Le coût unitaire du travail a augmenté de 0,3% au quatrième trimestre 2021 aux Etats-Unis après un bond de 9,3%, chiffre révisé de +9,6%, au troisième trimestre.

238 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées aux Etats-Unis au cours de la semaine du 29 janvier, contre un consensus Reuters de 245 000 et 261 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 260 000.

La productivité a augmenté de 6,6% au quatrième trimestre 2021 aux Etats-Unis après s'être contractée de 5%, chiffre révisé de -5,2% au troisième trimestre. Le consensus Briefing s'élevait à +2,7%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Meta

Meta, maison-mère de Facebook, s'écroulait de 20% hier en après Bourse, sanctionné pour ses résultats et perspectives décevants. Le réseau social est plus pénalisé que prévu par la concurrence et la fonctionnalité de l'iOS 14, qui limite l'utilisation des données des utilisateurs pour le ciblage publicitaire. Elle restreint la personnalisation des campagnes marketing et donc leur efficacité, ce qui entraîne une réduction de la demande de la part des annonceurs. Il s'agit de la première publication de résultats depuis le changement de nom du groupe en Meta.

Merck & Co

Merck & Co a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment à son médicament contre le Covid, molnupiravir. Au quatrième trimestre, le laboratoire américain a réalisé un bénéfice net de 3,82 milliards de dollars, soit 1,51 dollar par action contre une perte de 2,617 milliards de dollars, soit 1,03 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,8 dollar, dépassant largement le consensus FactSet de 1,53 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % à 13,521 milliards.

Spotify

Spotify a publié un bénéfice de 712 millions d'euros au cours du quatrième trimestre 2021, contre 575 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 24% à 2,689 milliards d'euros. La plateforme de streaming musical, cotée au Nasdaq, a également enregistré une hausse de 18% de ses utilisateurs actifs mensuels, à 406 millions. Pour le premier trimestre 2022, la firme suédoise s'attend à ce que chiffre grimpe à 418 millions, avec 183 millions d'abonnés premium, soit à peine 3 millions de plus que lors du dernier trimestre (versus +16% entre le T4 2020 et le T4 2021).

Ralph Lauren

Ralph Lauren a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Au troisième trimestre, le groupe de luxe a réalisé un bénéfice net de 217,7 millions de dollars, ou 2,93 dollars par action, contre 119,8 millions, ou 1,61 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,94 dollars, contre un consensus de 2,18 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 1,815 milliard, contre 1,433 milliard un an plus tôt. Wall Street visait 1,645 milliard. Le groupe a relevé son programme de rachat d'actions de 280 millions à 1,78 milliard de dollars.

Discovery

Discovery a annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe britanniques de télécoms BT Group pour créer une nouvelle entreprise sportive au Royaume-Uni en combinant son activité Eurosport au Royaume-Uni et en Irlande avec BT Sport. La nouvelle coentreprise devrait être détenue à 50/50 et opérationnelle dès 2022, sous réserve d'un accord définitif et de l'approbation des autorités réglementaires. Elle disposerait alors des droits de la Premier League de football, de la Champions League, de l'Europa League, des Jeux Olympique ou encore des grands chelem de tennis.

Biogen

Biogen a dévoilé des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais des prévisions très décevantes. Au quatrième trimestre, la biotech a réalisé un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, de 3,39 dollars. Le consensus tablait sur 3,37 dollars. Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,7 milliards de dollars, juste au-dessus de l'estimation FactSet de 2,6 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires d'Aduhelm, son traitement controversé contre la maladie d'Alzheimer, s'est élevé à 1 million de dollars contre un consensus de 1,6 million de dollars.

T-Mobile

T-Mobile a annoncé un bénéfice net de 422 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, soit 34 cents par action, contre 750 millions, ou 60 cents par action, un an plus tôt. Un net repli attribué principalement aux coûts de la fusion avec Sprint. Cela reste suffisant pour dépasser largement le consensus FactSet qui anticipait un BPA de 15 cents. Le chiffre d'affaires de l'opérateur téléphonique a quant à lui légèrement augmenté, passant de 20,3 à 20,8 milliards de dollars, proche du consensus de 21 milliards. En 2022, le groupe vise 5 à 5,5 millions d'abonnés supplémentaires.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des résultats plus solides qu'anticipé et des perspectives favorables. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 38% à 3,4 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action. Il a été soutenu par la forte demande pour les smartphones 5G. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3,23 dollar, soit 23 cents de mieux que le consensus.

Metlife

Le plus important assureur-vie américain Metlife a présenté des comptes de meilleure qualité que prévu. Au quatrième trimestre, son bénéfice net a atteint 1,2 milliard de dollars, soit 1,39 dollar par action contre respectivement 124 millions de dollars et 17 cents, un an auparavant. Son résultat net ajusté est stable à 1,8 milliard de dollars, soit 2,17 dollars par action, nettement au-dessus des prévisions du consensus 1,47 dollar par action. Les revenus ont progressé de 3,4 % à 20,09 milliards de dollars grâce aux plus-values générées par ses dérivés.