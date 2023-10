Analyse mi-séance AOF Wall Street - Marchés américains: la situation géopolitique inquiète

United Airlines est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé ses prévisions de bénéfice pour le 4e trimestre. La nouvelle fourchette pour le bénéfice par action ajusté va de 1,50 à 1,80 dollar selon que les liaisons avec Tel-Aviv ne durent que le mois d'octobre ou jusqu'à la fin de l'année. Le consensus s'établissait à 2,06 dollars. Les compagnies américaines American Airlines et Delta Airlines sont également attendues en baisse dans son sillage.

publié des ventes trimestrielles meilleures que prévu, soutenues par une demande stable pour ses produits de soins personnels et ses produits d'entretien malgré une hausse des tarifs. En croissance de 6%, elles s'élèvent à 21,9 milliards de dollars. Au titre du premier trimestre fiscal 2024, le bénéfice ajusté par action a augmenté de 17% en glissement annuel à 1,83 dollar contre un consensus de 1,63 dollar.

L'investisseur activiste américain Carl Icahn poursuit en justice le conseil d'administration de Illumina, l'accusant d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires, selon Reuters. La plainte concerne l'acquisition par la société de tests génétiques du fabricant de tests de détection du cancer Grail. Engagée malgré l'opposition des autorités antitrust américaines et européennes cette opération fait actuellement l'objet de plusieurs recours. Carl Icahn, adversaire de cette opération, est parvenu fin mai 2023 à gagner un siège au conseil d'administration de l'entreprise.

1473 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,455 million, après 1,541 million en août. De plus, 1,358 million de mises en chantier ont été enregistrées en septembre en rythme annuel. Le consensus visait 1,380 million, après 1,269 million en décembre.

Morgan Stanley a dévoilé des bénéfices en repli au troisième trimestre en raison de la chute de l’activité de la banque d'investissement. Son action chute de 7,39% à 74,39 dollars, enregistrant ainsi l'une des plus fortes baisses du S&P 500. Elle était la dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, une saison qui s’est avérée positive pour le secteur. Les banques universelles ont en particulier bénéficié de la progression des taux d’intérêt. Si la banque d'investissement a pesé sur les profits de Morgan Stanley, la performance de la gestion de fortune a déçu.

(AOF) - Les marchés actions américains sont orientés à la baisse à la mi-séance en raison de l’aggravation des tensions au Moyen-Orient. En outre, le rendement du 10 ans américain gagne 8 points de base, atteignant 4,91%. Côté valeurs, United Airlines chute après avoir abaissé ses perspectives financières pour cette année. La compagnie entraîne dans son sillage American Airlines et Delta Airlines tandis que Morgan Stanley dévisse après la publication de bénéfices en recul. Vers 17h45, le Dow Jones perd 0,43% à 33 850 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,83% à 13 423 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.