(AOF) - Après une ouverture en nette baisse, Wall Street s'est quelque peu ressaisi en cours de matinée, mais peine toujours à se stabiliser. En effet, le profond clivage politique à Washington et l'attitude jugée attentiste de la Fed vis-à-vis de la relance monétaire après l'audition de Jérôme Powell au Congrès pèsent sur la tendance. Et, après des chiffres hebdomadaires du chômage en hausse, seules les bonnes ventes de logements neuf accordent un peu de répit aux marchés. A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones recule ainsi de 0,05%, alors que le Nasdaq résiste mieux, en hausse de 0,66%.

Accenture perd 5,93% à 216,97 dollars et est relégué à l'avant dernière place de l'indice S&P 500 en raison de résultats décevants au quatrième trimestre, clos fin août. Cette publication est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du secteur des services informatiques car la firme américaine est considérée comme un mètre étalon dans le secteur. L'augmentation de la rémunération des actionnaires annoncée à l'occasion de cette publication n'est d'aucun secours pour la valeur.

Les chiffres économiques du jour

Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain pour la semaine s'achevant le 19 septembre 2020 se sont établies à 870 000. Ce chiffre représente une nouvelle hausse par rapport aux 866 000 de la semaine précédente, alors que le consensus des analystes tablait sur 840 000.

Aux États-Unis, l'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse de 66 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 89 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 78 milliards. Il s'agit de la vingt-cinquième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté de 4,8% sur un mois en août. C'est loin de la croissance de 14,7% (révisé de 13,9%) du mois de juillet, mais bien plus que les attentes des analystes, qui tablaient sur un repli de 0,1%. Au total, il y a eu 1,011 millions de ventes de logements neufs en août en rythme annuel, après 965 000 le mois précédent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ACCENTURE

Accenture a dévoilé des résultats décevants au quatrième trimestre, clos fin août. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 1,99 dollar par action, à comparer avec 1,13 milliard de dollars, soit 1,74 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,70 dollars, soit 3 cents sous le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 10,84 milliards de dollars alors que le marché visait 10,93 milliards. Les ventes ont baissé de 1% hors impact des changes.

CARMAX

CarMax a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre fiscal 2021 (clos fin août). Ainsi, le vendeur américain de véhicules neufs et d'occasion a dégagé un bénéfice net de 296,7 millions de dollars sur la période, ou 1,79 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 233,6 millions de dollars, ou 1,40 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait un bénéfice par action de 1,10 dollar.

EXXON - CHEVRON

Scotiabank a relevé son opinion de Sous-Performance à Performance du secteur sur Exxon Mobil mais dégradé son opinion de Surperformance à Performance du secteur sur Chevron, selon une source de marché.

HARLEY DAVIDSON

De nouvelles mesures de restructurations sont au programme pour Harley Davidson. En effet, l'iconique fabricant américain de motos a fait part jeudi de son intention de cesser ses opérations de vente et de production en Inde, ce qui conduira au licenciement d'environ 70 employés. Le marché indien était l'un des moins dynamiques pour Harley Davidson.