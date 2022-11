Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les valeurs technologiques tirent les indices : la confiance des ménages déçoit

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ne détient plus que 52,5 millions de titres de la banque US Bancorp, selon un document déposé auprès de la SEC. Il possède encore 3,6% de la banque américaine.

Thomson Reuters Corporation a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de SurePrep, LLC, un leader américain des logiciels et services d'automatisation des déclarations fiscales 1040 - principal formulaire de déclaration d'impôts aux Etats-Unis - pour un montant de 500 millions de dollars en numéraire. Thomson Reuters s'attend à recevoir un avantage fiscal estimé à environ 60 millions de dollars au moment de l'achat dans le cadre de cette transaction.

JPMorgan reprend le suivi d'Intel à Sous-pondérer avec un objectif de cours de 32 dollars. " Après plusieurs années de perte de parts de marché dans les processeurs pour serveurs au profit d'AMD et d'erreurs continues dans l'exécution, nous pensons qu'il faudra plusieurs années avant qu'Intel soit en mesure d'inverser la tendance et de reprendre le leadership technologique dans l'espoir de regagner des parts de marché ", prévient le bureau d'études.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 54,7 en novembre, contre un consensus de 59,5 et 59,9 en octobre.

L'action Intel est stable à 29,79 dollars, affaiblie par JPMorgan. Le bureau d'études repris le suivi du fabricant de semi-conducteurs à Sous-pondérer avec un objectif de cours de 32 dollars. " Après plusieurs années de perte de parts de marché dans les processeurs pour serveurs au profit d'AMD et d'erreurs continues dans l'exécution, nous pensons qu'il faudra plusieurs années avant qu'Intel soit en mesure d'inverser la tendance et de reprendre le leadership technologique dans l'espoir de regagner des parts de marché ", prévient le broker.

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé. Le marché des taux est fermé aux Etats-Unis en raison de la commémoration de la Journée des Vétérans. Pour autant, après le chômage vendredi dernier et l'inflation hier, la baisse plus forte que prévu de la confiance des ménages en novembre alimente les anticipations d’une politique monétaire moins agressive de la part de la Fed. Vers 17h10, l'indice Dow Jones perd 0,41% à 33 578,17 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 1,26% à 11 254,08 points. Le cours du pétrole progresse d'un peu moins de 4%.

