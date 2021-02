Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les valeurs technologiques se reprennent avec l'accalmie sur les taux

(AOF) - Les marchés américains tentent un rebond très précaire, après le net repli d'hier. La hausse des taux souverains qui avait fait chuter les marché semble se calmer en ce vendredi, le 10 ans américain reculant de 2 points de base à 1,51%. Côté statistiques, les revenus des ménages ont crû plus fortement que leurs dépenses au mois de février, et l'indice des prix PCE est resté quasi-stable, ce qui devrait apaiser les crantes d'inflation. Vers 17h40, le S&P 500 prend 0,12% et le Nasdaq Composite monte de 0,63%.

Les investisseurs ne sont pas d'humeur à donner de pourboire à Doordash pour la livraison du jour. Le titre recule en effet de 4,33 % à 159,65 dollars. En cause : les perspectives prudentes dévoilées par le géant de la livraison de repas à domicile, numéro 1 aux Etats-Unis. Le concurrent d'Uber Eats et Grubhub vise pour le premier trimestre 2021 un Ebitda ajusté compris entre 0 et 45 millions de dollars, alors que le marché attendait 71 millions de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les dépenses des ménages américains ont progressé de 2,4% au mois de janvier par rapport à décembre, alors que les analystes attendaient +2,5%. Le mois précédent, elles avaient reculé de 0,4%. Dans le même temps, leurs revenus ont augmenté de 10%, contre des attentes de +9,5% et une progression le mois précédent de 0,6%.

L'indice PMI de Chicago en février est ressorti à 59,5, soit en dessous du consensus (61,1) et en retrait par rapport à janvier (63,8).

Les indices de confiance dans l'économie définitifs compilés par l'Université du Michigan au mois de février sont ressortis globalement conformes aux premières estimations. Le sentiment des consommateurs s'est ainsi établi à 76,8, contre une première estimation à 76,5, et un mois de janvier à 79. Leurs attentes sont un peu meilleures que prévu, à 70,7 contre 69,8 attendus. L'indice de la situation économique actuelle est lui parfaitement en ligne aux premières estimations, à 86,2, après 86,7 en janvier.

Le déficit commercial américains sur les biens est passé de 83,19 milliards de dollars en décembre à 83,74 milliards en janvier, selon les données préliminaires du Census Bureau.

L'indice des prix PCE est ressorti en hausse de 1,5% sur un an en janvier, après +1,3% en décembre. L'indice "core", c'est-à-dire ajusté des éléments les plus volatils, est en hausse de 1,5% également, alors que le consensus tablait sur +1,4%, stable par rapport à décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIRBNB

Dans un contexte de crise du Covid-19, Airbnb a dévoilé des résultats mitigés au titre de son quatrième trimestre 2020. La plate-forme américaine de location de logements entre particuliers a ainsi essuyé une lourde de perte nette de 3,9 milliards de dollars sur la période, soit -11,24 dollars par action. Une perte plus lourde que celle anticipée par le consensus, qui tablait sur une perte par action de -9,16 dollars. Cette perte inclut une importante charge liée à l'introduction en Bourse du groupe en décembre dernier.

AT&T

AT&T Inc. et le fonds de capital-investissement alternatif TPG ont annoncé la signature d'un accord définitif en vue de la création d'une nouvelle société appelée New DIRECTV. Celle-ci détiendra et exploitera les activités vidéo d'AT&T aux Etats-unis, composées des services vidéo de DIRECTV, AT&T TV et U-verse. L'opération implique une valeur d'entreprise de 16,25 milliards de dollars pour la nouvelle société, alors que l'opérateur avait acquis DIRECTV en 2014 pour 67 milliards, dettes incluses. À l'issue de la transaction, AT&T détiendra 70 % des actions ordinaires et TPG 30 %.

AUTODESK

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk a présenté des prévisions décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 911,3 millions de dollars, soit 4,10 dollars par action, contre un profit de 131,8 millions de dollars ou 59 cents par titre un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 1,18 dollar, soit 11 cents de mieux que les attentes.

FOOT LOCKER

Foot Locker a publié un bénéfice net au quatrième trimestre 2020 de 123 millions d'euros, soit 1,17 dollar par action, après 134 millions, ou 1,27 dollar par action, un an auparavant. Ajusté des éléments exceptionnels, le BPA atteint 1,55 dollar, soit au-dessus du consensus FactSet de 1,37 dollar. En revanche, les ventes ont reculé plus que prévu, puisqu'elles ont reculé de 1,4% à 2,19 milliards de dollars alors que le consensus attendait 2,29 milliards. En comparable, elles ont diminué de 2,7% contre des attentes d'une croissance de 4,9%.

SALESFORCE

Salesforce, le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, a présenté des objectifs de profits plus faibles que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice 2021, Salesforce a affiché un profit net de 267 millions de dollars, soit 28 cents par action, contre une perte nette de 248 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 28 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,04 cents, dépassant le consensus Bloomberg s'élevant à 75 cents.