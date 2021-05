Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les valeurs technologiques pénalisées par la rotation sectorielle

(AOF) - Le Dow Jones (+0,63%) et le S&P 500 (+0,26%) sont orientés à la hausse à l'approche de la mi-séance, alors que le Nasdaq (-0,1%), après une ouverture dans le vert, est à la peine. Le retour de la confiance en la reprise, qui éclipse depuis deux jours la peur d'un retour de l'inflation, incite les investisseurs à délaisser les actions fortement valorisées pour des valeurs plus cycliques. Ils sont confortés dans leur opinion par les bons chiffres préliminaires des PMI, qui confirment un solide rétablissement de l'économie américaine, après les bons chiffres hebdomadaires du chômage hier.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achat (PMI) dans les services compilé par l'IHS Markit est ressorti en première estimation à 70,1 pour le mois de mai. C'est nettement au-dessus des attentes du marché (64,5) et du chiffre d'avril (64,7). Dans le secteur manufacturier, l'indice s'établit à 61,5, contre 60,2 attendus et 60,5 le mois précédent. Le composite est de 68,1, contre 63,5 en avril.

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 2,7% sur un mois en avril, alors que les analystes anticipaient une hausse de 2%, après un repli de 3,7% en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLIED MATERIALS

Bénéficiant d'une demande soutenue du fait de la pénurie de puces, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats et des prévisions plus élevés que prévu. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a enregistré un bond de 76% de son bénéfice net à 1,33 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,63 dollar contre un consensus 1,51 dollar.

DEERE & CO

Deere & Co a relevé sa prévision de bénéfices 2021 dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L'équipementier agricole table sur un profit compris entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars, contre entre 4,6 et 5 milliards auparavant. Au deuxième trimestre, le groupe américain a réalisé un bénéfice net multiplié par trois à 1,79 milliard, ou 5,68 dollars par action. Les analystes tablaient sur un BPA de 4,51 dollars. Le chiffre d'affaires a gagné 30% à 12,06 milliards. Le consensus le donnait à 10,57 milliards.

FOOT LOCKER

Foot Locker a publié un bénéfice au premier trimestre 2021 de 202 millions de dollars, soit 1,93 dollar par action, contre une perte de 110 millions un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,96 dollar, alors que les analystes de FactSet visaient 1,12 dollar. Les ventes de l'enseigne de magasins de sport ont bondi de 83% à 2,15 milliards de dollars, contre 1,9 milliard attendu. A périmètre comparable, elles ont grimpé de 80,3%, dépassant les anticipations (+53,7%). Les ventes sont également en hausse de 3,6% par rapport au premier trimestre 2019.

MCDONALD'S

McDonald's est visé par un procès à 10 milliards de dollars pour discrimination raciale. Le géant du fast-food est accusé par deux entreprises, appartenant à l'homme d'affaires Byron Allen, de limiter ses investissements publicitaires sur des supports appartenant à des Afro-américains. Dans la foulée de cette plainte, McDonald's a annoncé qu'il allait plus que doubler ses dépenses publicitaires au cours des quatre prochaines années dans des médias détenus par des représentants des minorités.

TESLA

Les employés de plusieurs administrations chinoises propriétaires de Tesla ont reçu comme instruction de ne plus garer leur véhicule dans l'enceinte de leur lieu de travail pour des raisons de sécurité liées à la présence de caméras dans les véhicules. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de deux sources proches du dossier.