Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les tensions sino-américaines pèsent sur les Bourses

(AOF) - Après avoir tenté de sortir la tête hors de l'eau, les indices américains regagnent les profondeurs. Ils souffrent des nouvelles tensions sino-américaines alimentées aujourd'hui par des restrictions imposées par Washington à Huawei pour ses approvisionnements en puces. Le secteur des semi-conducteurs recule ainsi nettement. De plus, les statistiques du jour montrent une forte dégradation de la conjoncture même si certaines sont moins pires que prévu. Vers 17h45, le Dow Jones perd 0,88% à 23 418 points et le Nasdaq Composite, 0,87% à 8 866 points.

L'indice Sox du secteur des semi-conducteurs perd 3,60% à 1 676 points en raison d'un nouvel épisode de tension entre la Chine et les Etats-Unis. Le bureau d'information et de sécurité (BIS) américain a annoncé avoir pris des mesures pour protéger la sécurité nationale des États-Unis en limitant la capacité de Huawei et sa filiale HiSilicon à utiliser la technologie et les logiciels américains pour concevoir et fabriquer ses semi-conducteurs à l'étranger. " Cette annonce met un terme aux efforts de Huawei pour saper les contrôles américains à l'exportation " a-t-il ajouté.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des ménages de l'université du Michigan est ressorti à 73,7 en mai contre 71,8 en avril et un consensus Reuters de 68.

La production industrielle d'avril a reculé de 11,2% aux Etats-Unis après avoir déjà baissé 4,5% en mars, chiffre révisé de -5,4%. Il s'agit de sa plus forte baisse historique, sachant que la statistique existe depuis 101 ans. Le consensus Reuters est de -11,5%. Le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 64,9% contre 73,2% un mois auparavant. Le marché attendait 64%.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à -48,5 en mai contre -78,2 en avril et un consensus de -63,5.

Les ventes au détail en avril on chuté de 16,4% aux Etats-Unis après avoir déjà reculé de 8,3% (chiffre révisé de 8,7%) en mars. Le consensus Reuters est de -12%. Elles ont reculé de 17,2%, hors automobile, alors que le consensus Briefing était de - 8,2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ABBOTT

Les autorités américaines ont prévenu que le test serologique d'Abbott du Covid-19 permettant de détecter un cas positif en cinq minutes pouvait se tromper. La FDA va donc mener une enquête. Ce test est utilisé quotidiennement par la Maison Blanche comme dans des milliers d'hôpitaux américains. Abbott a rappelé que son test détectait avec précision plus de 90% des infections.

APPLIED MATERIALS

L'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats inférieurs aux anticipations de Wall Street. Au second trimestre, clos fin avril, le groupe a annoncé une progression de 13% de son bénéfice net à 755 millions de dollars, soit 82 cents par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est également ressorti à 89 cents contre un consensus FactSet de 93 cents. Le chiffre d'affaires d'Applied Materials a augmenté de 12% à 3,96 milliards de dollars alors que le marché attendait 4,09milliards de dollars.

JD.COM

JD.com a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre 2020 de 28 cents, supérieur au consensus FactSet de 10 cents. Le chiffre d'affaires du distributeur en ligne ressort à 20,6 milliards de dollars, au dessus de l'estimation des analystes de 19,3 milliards. Le groupe précise dans son communiqué que le nombre annuel de comptes de clients actifs a augmenté de 24,8% au cours des derniers mois (clos au 31 mars).

SEMI-CONDUCTEURS

