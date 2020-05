Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les statistiques freinent les marchés américains

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent dans le rouge. Les investisseurs s'inquiètent de publications d'indicateurs économiques peu réjouissants. Les inscriptions hebdomadaires sont au dessus des attentes, le nombre total d'inscrits s'élève à près de 30 millions de personnes au cours des six dernières semaines. Les dépenses des ménages ont chuté de 7,5%, là où les analystes tablaient sur une contraction de 5%. Facebook a en revanche publié des revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Vers 17h30, l'indice Dow Jones perd 1,03% à 24 380,39 points et le Nasdaq, 0,18% à 8 899,03 points.

Microsoft (+1,14% à 179,45 dollars) affiche l'une des rares progressions de l'indice Dow Jones. Deux mois après son avertissement sur ses ventes lié à sa division windows, le géant informatique a fait un sans faute au premier trimestre, délivrant des performances meilleures que prévu pour toutes ses activités. Ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours sont inférieures aux attentes, mais Microsoft se distingue de nombreuses autres sociétés en en présentant. Pour JPMorgan, le groupe est " Aligné sur la façon dont le monde sera, et non sur la façon dont il était ".

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 3,839 millions après 4,442 millions (révisés de 4,427 millions) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 3,5 millions. Le nombre total d'inscrits au cours des six dernières semaines s'élèvent à près de 30 millions de personnes.

L'indice des prix à la consommation PCE core, hors alimentation et énergie, mesure préférée de l'inflation de la Fed, a reculé de 0,1% en mars 2020, en ligne avec consensus Reuters après +0,2% en février. Il a atteint 1,7% en rythme annuel, les analystes tablaient sur +1,6%. L'indice des prix PCE est en baisse de 0,3% en mars après +0,1% en février. Les dépenses des ménages ont chuté de 7,5% contre un consensus de -5% après +0,2% en février. Enfin, le revenu des ménages a reculé de 2% contre un consensus de -1,5% après une croissance de 0,6% en février.

L'indice d'activité des directeurs d'achats (PMI) de la région de Chicago est ressorti à 35,4 en avril 2020. Les économistes tablaient sur un repli moins marqué à 38. L'indice avait atteint 47,8 en mars.

L'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse hebdomadaire de 70 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 43 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 69 milliards. Il s'agit de la quatrième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMERICAN AIRLINES

American Airlines a dévoilé jeudi ses résultats au titre du premier trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a publié une perte nette de 2,2 milliards de dollars sur la période, ou -5,26 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 185 millions de dollars, ou 41 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action ressort à -2,65 dollars, alors que le consensus FactSet visait -2,08 dollars.

CONOCOPHILLIPS

ConocoPhillips est tombé dans le rouge au premier trimestre 2020, pénalisé par des charges pour dépréciations d'actifs et la chute des cours du pétrole. Pour autant, les analystes redoutaient une performance plus dégradée encore. La perte nette de la compagnie pétrolière a atteint 1,7 milliard de dollars, soit 1,6 dollar par action, contre un bénéfice par action de 1,6 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 45 cents soit au-dessus du consensus qui le donnait à 16 cents. Le groupe versera un dividende trimestriel de 42 cents par titre.

DOW

Dow a dévoilé un bénéfice net trimestriel conforme avec les attentes et des ventes supérieures au consensus. Le groupe américain spécialisé dans les matériaux de spécialité a dégagé un bénéfice net en hausse de 24% à 258 millions de dollars, ou 32 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 59 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 11,3% à 9,77 milliards. Le consensus le donnait à 9,71 milliards.

FACEBOOK

Facebook a dévoilé hier soir des résultats plus faibles que prévu mais des revenus supérieurs aux attentes au premier trimestre. Le numéro un mondial des réseaux sociaux a vu son bénéfice net doubler (+102 %) à 4,9 milliards de dollars, soit 1,71 dollars par action. Le consensus Factset s'élève à 1,74 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 18 % à 17,74 milliards de dollars, dont 17,44 milliards de dollars (+17 %) pour les ventes publicitaires.

MC DONALD'S

Mc Donald's a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre 2020 de 1,47 dollar, en dessous du consensus FactSet de 1,57 dollar. Le chiffre d'affaires du géant américain de la restauration rapide s'est établi à 4,714 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'estimation des analystes de 4,67 milliards. La chaine de restaurants précise qu'environ 75% de ses restaurants dans le monde restent ouverts et que la majorité d'entre eux s'est adaptée pour se concentrer sur les services de drive de livraison et/ou de plats à emporter.

MICROSOFT

Deux mois après son avertissement sur ses ventes, Microsoft a dévoilé hier des profits plus élevés que prévu, le télétravail ayant soutenu son activité. Au troisième trimestre, clos fin mars, le géant de l'informatique a enregistré un bénéfice net en progression de 22% à 10,75 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action. Le consensus a été dépassé de 13 cents. Le chiffre d'affaires de Microsoft a atteint pour sa part 35 milliards de dollars, en hausse de 15% sur un an, alors que les analystes attendaient 33,76 milliards de dollars.

QUALCOMM

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait progresser à Wall Street à la faveur de résultats supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, clos fin mars, le groupe a enregistré un bénéfice net en recul de 29% à 468 millions de dollars, soit 41 cents par action. Il a été pénalisé par des charges pour dépréciations à hauteur de 265 millions de dollars (21 cents par titre) dues au Covid-19.Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 88 cents, soit 9 cents de mieux que le consensus Refinitiv.

TESLA

Tesla a publié mercredi soir des résultats dans le vert au titre de son premier trimestre 2020. Ainsi, le constructeur américain de véhicules électriques a publié un bénéfice net de 16 millions de dollars sur la période, ou 9 cents par action, à comparer avec une perte nette de 702 millions de dollars, ou -4,10 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,24 dollar, là où le consensus FactSet visait -28 cents.

TWITTER

Twitter est attendu en nette hausse à Wall Street grâce à une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au premier trimestre, le site de microblogging a enregistré une perte nette de 8 millions de dollars, soit - 1 cent par action, contre un bénéfice de 191 millions de dollars, soit 25 cents par action un an plus tôt. Il avait alors bénéficié d'un important crédit d'impôts. Le consensus Refinitiv s'élevait à -2 cents pour le résultat par action.