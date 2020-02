Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les prises de bénéfices et le coronavirus pèsent sur les indices

(AOF) - Les indices américains sont dans le rouge. En cours de séance, le Dow Jones perd 0,64% à 29 191,41 points, le S&P 500 recule de 0,36% à 3 333,73 points, et le Nasdaq perd 0,23% à 9 550,08 points. Malgré d'excellents chiffres sur l'emploi en janvier, les marchés actions sont victimes de prises de bénéfices après plusieurs séances consécutives de hausse ayant effacé les pertes de la semaine précédente. Les indices devraient toutefois afficher une hausse de 3 à 4% sur la semaine, après avoir atteint des niveaux records hier. Les craintes à propos du coronavirus font aussi leur réapparition.

Les chiffres économiques du jour

Le taux de chômage américain pour le mois de janvier s'est établi à 3,6% sur l'année 2019, contre un mois de décembre et un consensus à 3,5% chacun. Les créations d'emplois dans le secteur non-agricole ont atteint les 225 000, soit 78 000 de plus que le mois précédent, battant largement au passage le consensus de 160 000. Le salaire horaire moyen a lui augmenté de 0,2% sur un mois, contre +0,1% en décembre (consensus à 0,3%), et de +3,1% sur un an (consensus et année 2018 à 3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ABBVIE

AbbVie a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe pharmaceutique américain a réalisé au quatrième trimestre 2019 un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars, ou 1,88 dollar par action, contre une perte de 1,8 milliard, ou -1,23 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,21 dollars, au dessus du consensus qui le donnait à 2,19 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 5% à 8,7 milliards. Wall Street tablait sur 8,69 milliards.

ACTIVISION BLIZZARD

Activision Blizzard a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin décembre, le bénéfice net de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 525 millions de dollars, soit 68 cents par action, contre un bénéfice de 685 millions de dollars (89 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,23 dollars, soit 4 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires du studio a reculé de 16,6% à 1,986 milliard de dollars. Les revenus numériques ont atteint 1,44 milliard de dollars.

CANADA GOOSE

Le fabricant canadien de doudounes haut de gamme, Canada Goose, a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes mais abaissé ses prévisions annuelles en raison du coronavirus en Chine. Le bénéfice net du groupe coté à Wall Street a progressé de près de 9% à 114,7 millions de dollars canadiens (86,2 millions de dollars). Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,08 dollar canadien, contre un consensus de 1,07 dollar. Lec hiffre d'affaires a grimpé de 13,2% à 452,1 millions de dollars, conformément aux attentes de Wall Street.

NEWS CORP.

News Corp a publié un résultat net au second trimestre (clôturé le 31 décembre) de son exercice 2020 en baisse de 13,4% à 103 millions de dollars, soit 0,14 dollar par action (conforme au consensus), contre 119 millions de dollars, ou 0,16 dollars par action, à la même période l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) ajusté ressort stable à 0,18 dollars. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 5,7% à 2,48 milliards de dollars, alors que le consensus attendait 2,52 milliards de dollars. Le géant des médias a notamment souffert d'effets de changes négatifs sur le dollar australien.

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

Take-Two Interactive Software a publié un bénéfice net de 163,6 millions de dollars au titre de son troisième trimestre fiscal de l'exercice 2020. Le BPA ajusté ressort à 1,43 dollar contre 1,57 dollar au trimestre fiscal équivalent de l'exercice 2019. Le consensus tablait sur 1,33 dollar. L'éditeur de jeux vidéos prévoit en revanche un BPA ajusté de 0,92 à 1,12 dollar et un chiffre d'affaires de 635 à 685 millions de dollars. Ces prévisions sont en dessous des consensus FactSet, respectivement de 1,36 dollar par action et de 677 millions de dollars.

T-MOBILE

T-Mobile a publié un résultat net au quatrième trimestre 2019 en hausse de 17,3% 751 millions de dollars, soit 0,87 dollar par action, contre 640 millions de dollars, ou 0,75 dollar par action, à la même période l'année précédente. Le consensus FacSet attendait 83 centimes. Le chiffre d'affaires a lui progressé à 11,88 milliards de dollars (+3,8%), alors que le consensus attendait 11,8 milliards de dollars. Sur l'année, il ressort à 45 milliards (+3,9%). L'opérateur de télécom a compté 1,86 million de souscriptions nettes au dernier trimestre (-22%) mais stables à 7,01 millions sur l'année.

UBER

Uber devrait rouler des mécaniques vendredi à l'ouverture des marchés actions américains. En effet, le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a promis l'atteinte de la rentabilité pour le dernier trimestre 2020, contre fin 2021 jusque-là. En parallèle, le groupe a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre 2019. Sur la période, Uber a accusé une perte nette de 1,1 milliard de dollars, ou -64 cents par action, à comparer avec une perte nette de 887 millions de dollars, ou -1,98 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus attendait une perte plus lourde à -68 cents.