Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les mauvais chiffres de l'emploi privé envoient les marchés dans le rouge

(AOF) - Les indices américains restent dans le rouge à l'approche de la mi-séance, plombés par les mauvais chiffres des créations d'emplois en juillet. En effet, selon le dernier rapport ADP, le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus de deux fois moins d'emplois qu'au mois de juin, décevant ainsi largement les attentes des analystes. Les PMI, aussi bien ceux de Markit que de l'ISM n'ont pas réussi à rattraper le coup. Par ailleurs, le vice-président de la Fed s'est dit favorable à une remontée dès taux dès 2023. Le Dow Jones et le S&P 500 cèdent 0,66% et 0,35%, alors que le Nasdaq est quasi-stable.

Dans un contexte troublé par des accusations de harcèlement et de sexisme, des effets de base défavorables et la menace d'un durcissement de l'environnement réglementaire en Chine, Activision Blizzard est parvenu à tirer son épingle du jeu au second trimestre. L'éditeur de jeux vidéo a en effet de nouveau relevé ses objectifs annuels à la faveur d'une performance meilleure que prévu. En Bourse, l'action Activision Blizzard progresse de 1,93% à 81,37 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur privé américains a créé 330 000 emplois dans le pays au mois de juillet, selon le dernier rapport ADP. C'est nettement moins que les 695 000 attendus par les analystes, et en forte baisse par rapport aux 692 000 créés au mois de juin.

L'indice des directeur d'achats (PMI) dans le secteur non-manufacturier, compilé par l'Institute of Supply Management (ISM), s'établit à 64,1 au mois de juillet, nettement au-dessus des 60,5 anticipés par les analystes. Il était de 60,1 en juin.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) dans les services au mois de juillet, compilé par IHS Markit, s'est établi à 59,9 en version définitive. C'est 0,1 point de mieux que la première estimation, après un chiffre de 64,6 en juin. Le composite ressort également à 59,9, après une première estimation de 59,7 et un mois de juin à 63,7.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Activision Blizzard

Activision Blizzard, qui est actuellement au centre d'une controverse sur le harcèlement et le sexisme dans le secteur, a présenté des résultats meilleurs que prévu, ce qui lui a permis de relever ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juin, le bénéfice net par action de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 876 millions de dollars, soit 1,12 dollar par action, contre un bénéfice de 580 millions de dollars (75 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 91 cents, soit 16 cents de mieux que le consensus.

Amgen

Amgen a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, le groupe biopharmaceutique américain a vu son bénéfice net chuter de 74,3% à 464 millions de dollars, ou 81 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 4,38 dollars contre un consensus de 4,10 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 6,5 milliards, en ligne avec les attentes. Sur l'exercice, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 16 et 17 dollars, pour des ventes situées entre 25,8 et 26,6 milliards de dollars.

CVS Health Corp

La chaîne américaine de pharmacies CVS Health Corp a relevé ses objectifs 2021 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre. Le bénéfice net a reculé de 6,5% à 2,791 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,45 dollars, contre un consensus Refinitiv de 2,06 dollars. Les revenus ont augmenté de 11,1% à 72,6 milliards de dollars, dépassant là encore les attentes des investisseurs : 70,11 milliards de dollars.

General Motors

General Motors a publié un bénéfice net de 1,90 dollar par action au second trimestre 2021, après une perte de 56 cents il y a un an à la même période. En données ajustées, le BBA ressort à 1,97 dollar, dépassant ainsi le consensus FactSet qui prévoyait 1,82 dollar. Le bénéfice opérationnel s'établit quant à lui à 4,1 milliards de dollars, mieux que les 3,4 milliards attendus. Les ventes du constructeur auto ont, elles, plus que doublé en un an, passant de 16,78 milliards de dollars à 34,17 milliards. Le consensus attendait 29,92 milliards.

Kraft Heinz

Le géant de l'agroalimentaire Kraft Heinz a publié une perte au second trimestre 2021 de 27 millions de dollars, soit 2 cents par action, après une perte de 1,65 milliards, ou 1,35 dollar par action, l'an passé à la même époque. Ajusté des éléments exceptionnel, le bénéfice ressort à 78 cents par action, contre 72 cents attendus par le consensus FactSet. Les ventes ont légèrement reculé pour s'établir à 6,615 milliards de dollars, mais font là-aussi mieux que prévu (6,551 milliards). Sur l'exercice, Kraft Heinz table sur une hausse des ventes d'environ 5% (consensus: 25,285 milliards).

New York Times

Le New York Times a publié une bénéfice net de 54,3 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 32 cents par action, contre 23,7 millions un an plus tôt à la même époque. Le bénéfice par action ajusté ressort à 36 cents, dépassant ainsi de 9 cents le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires du groupe de presse écrite a grimpé de 23,6% sur un an (+14,3% sur deux ans) à 498,5 millions de dollars, alors que le consensus visait 488 millions. En particulier, les revenus d'abonnements ont progressé de 15,7% à 339,2 millions de dollars, et les revenus publicitaires de 66,4% à 112,8 millions.

Royal Caribbean

Le croisiériste Royal Caribbean Group a publié une perte de 1,35 milliard de dollars au second trimestre 2021, soit 5,29 dollars par action, après une perte de 1,64 milliard l'an passé à la même époque. Hors éléments exceptionnels, la perte par action s'élève à 5,06 dollars, soit plus que les 4,35 dollars attendus par le consensus FactSet. Les revenus ont chuté de 71% à sur un an à 50,91 millions de dollars, loin en-dessous des anticipations du consensus (152,4 millions). Les réservations ont quant à elles grimpé de 50% d'un trimestre sur l'autre.