Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés résistent sur fond d'inquiétudes

L'administration Biden se pose la question de savoir si les États-Unis devraient soumettre certains projets d'Elon Musk à des examens pour des questions de sécurité nationale, notamment le rachat de Twitter et le réseau de satellites Starlink de SpaceX, affirme Bloomberg citant des personnes proches.

Le titre du groupe de services parapétroliers Schlumberger progresse légèrement dans les échanges d'avant-Bourse, après la publication de ses résultats du troisième trimestre 2022. Son bénéfice dilué par action est en hausse de 62% à 0,63 dollar, contre 0,39 dollar au troisième trimestre 2021. Son Ebitda ajusté est en progression de 35% à 1,75 milliard, contre 1,29 milliard un an auparavant à la même époque. Sa marge d'Ebitda ajustée s'inscrit en conséquence en hausse également de 133 points de base sur un an : elle passe de 22,2% à 23,5%.

Le titre Snap plonge de 30,17% à 7,53 dollars après avoir annoncé une panne de croissance au titre du troisième trimestre. La maison mère du service de messagerie Snapchat a enregistré une perte nette de 359,5 millions de dollars, soit - 22 cent par action, contre une perte nette de 71,96 millions de dollars ou - 5 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe a dévoilé un bénéfice par action de 8 cents. Ses revenus ont progressé de 6% à 1,13 milliard de dollars, ressortant en dessous des attentes du marché, à savoir 1,14 milliard de dollars.

(AOF) - Les marchés actions américains sont orientés à la hausse à mi-séance. Toujours est-il que les indicateurs macro-économiques des derniers jours ont ravivé les craintes d'une poursuite d'un resserrement de la politique monétaire opérée par la Fed. En l'absence de statistiques à paraître ce jour, les investisseurs concentrent leur attention sur l'actualité des entreprises et leurs résultats. Vers 17h30, le Dow Jones s'adjuge 0,68% à 30 540 points tandis que le Nasdaq s'améliore de 0,24% à 10 640 points.

