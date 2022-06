Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés reprennent leur souffle

Frontier Group a relevé de deux dollars son offre sur son concurrent Spirit Airlines. La compagnie propose également de payer 2,22 dollars cash par anticipation (241,1 millions de dollars). Elle a aussi augmenté ses frais de rupture à 350 millions de dollars, ce qui correspond à l'indemnité de rupture offerte par JetBlue. Spirit a réitéré sa recommandation unanime aux actionnaires de voter en faveur de l'accord de fusion avec Frontier. Le deal était jusque là 1,9616 action Frontier et 2,13 dollars en cash.

McDonald's a annoncé que Ian Borden, actuellement président des activités à l'international, avait été nommé au poste de vice-président exécutif et directeur financier, à compter du 1er septembre. Il remplace Kevin Ozan, qui est promu premier vice-président exécutif, en charge des initiatives stratégiques.

Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,7% en mai aux Etats-Unis, contre +0,1% attendu et +0,4% en avril. Elles ont également progressé de 0,7% hors transports. Le consensus Briefing s’élevait à +0,4% après +0,2% en avril, révisé de +0,3%.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont progressé de 0,7% en mai. Les économistes tablaient sur une baisse de 4%. Cette hausse rompt une série de six mois consécutifs de baisse.

Frontier Group a relevé de deux dollars son offre sur son concurrent Spirit Airlines. La compagnie propose également de payer 2,22 dollars cash par anticipation (241,1 millions de dollars). Elle a aussi augmenté ses frais de rupture à 350 millions de dollars, ce qui correspond à l'indemnité de rupture offerte par JetBlue. Spirit a réitéré sa recommandation unanime aux actionnaires de voter en faveur de l'accord de fusion avec Frontier. Le deal était jusque là 1,9616 action Frontier et 2,13 dollars en cash. A Wall Street, la nouvelle ne convainc pas : Spirit perd 7,5% à 22,67 dollars.

(AOF) - Wall Street évolue en petite baisse après le net rebond de vendredi. Les investisseurs ont opéré récemment un changement de pied, prévoyant que l’impact récessif des politiques des Banques centrales les forcera finalement à être moins agressive à terme. Les deux premières statistiques de la semaine, les commandes de biens durables et les promesses de ventes de logements, ont surpris favorablement. Vers 17h30, le Dow Jones abandonne 0,02% à 31 493,96 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,26% à 11 577,12 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.