Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés en repli avant la fin du suspens électoral

(AOF) - Les marchés actions américains sont orientés à la baisse à mi-séance, en attente des résultats définitifs du scrutin de mi-mandat. Les observateurs s'attendent à ce que le parti républicain domine la Chambre des représentants par une marge étroite. Côté valeurs, Walt Disney accuse un fort repli après avoir doublé ses pertes opérationnelles. A contrario, Meta est salué par les investisseurs alors que la maison-mère de Facebook sabre drastiquement dans ses effectifs. Vers 17h, le Dow Jones cède 0,81% à 32 891 points tandis que le Nasdaq perd 0,81% à 10 498 points.

La liste des sociétés de réseaux sociaux coupant dans ses effectifs ne cesse de s'allonger. Après notamment Snap et Twitter, le plus célèbre d'entre eux, Meta , maison-mère de Facebook, va supprimer plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs dans le cadre de la première grande vague de licenciements de son histoire. En Bourse, l'action Meta gagne 7,89% à 10,10 dollars. " Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là ", a déclaré Mark Zuckerberg

Les chiffres économiques du jour

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6% en septembre 2022, contre un consensus de 0,8% après 1,4% (révisé à 1,3%) le mois précédent.

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers américains a fait ressortir une hausse de 3,925 millions de barils des stocks de brut contre un consensus de 1,360 million de baril après -3,115 millions la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMC Entertainment

AMC Entertainment, exploitant américain de salles de cinéma, a dévoilé une hausse de 27% de son chiffre d'affaires trimestriel qui ressort à 968,4 millions de dollars. En revanche, la perte nette de la société s'est légèrement creusée pour atteindre 226,9 millions de dollars, soit 22 cents par action. "Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge", a déclaré le PDG Adam Aron lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. "Bien que le box-office soit indéniablement en hausse, il n'atteint toujours pas les niveaux pré-pandémiques."

Capri

Propriétaire des marques Michael Kors et Versace, Capri a publié ses résultats du deuxième trimestre. Les revenus totaux de 1,41 milliard de dollars ont augmenté de 8,6 % par rapport à l'an dernier. À taux de change constants, le chiffre d'affaires total a augmenté de 17,5 %. Son bénéfice net s'est élevé à 224 millions de dollars, ou 1,63 dollar par action diluée, contre 200 millions de dollars, ou 1,30 dollar par action diluée, l'année précédente.

Meta Platforms

Meta Platforms va supprimer plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs, dans le cadre de la première grande vague de licenciements de son histoire. " Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là ", a déclaré Mark Zuckerberg, selon le Wall Street Journal, ajoutant qu'il avait eu tort de supposer que l'augmentation de l'activité en ligne pendant la pandémie se poursuivrait.

Occident Petroleum

Entreprise pétrolière et gazière américaine, Occidental Petroleum a annoncé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre de 2022 de 2,5 milliards de dollars, ou 2,52 dollars par action contre 3,6 milliards et 3,47 dollars par action, un an plus tôt. Son bénéfice ajusté attribuable à ces actionnaires s'élève à 2,5 milliards de dollars, ou 2,44 dollars par action. Le consensus était plus élevé à 2,46 dollars par action.

Walt Disney

Walt Disney, qui perdait 8% dans les échanges hors séance a publié un bénéfice inférieur aux attentes, le géant américain du divertissement ayant enregistré des pertes de 1,5 milliard de dollars (1,49 milliard d'euros) en lien avec le développement de sa plateforme de streaming Disney+. La plateforme s'appuie désormais sur une progression de 12 millions d'abonnés par rapport à la fin juin, soit bien plus que ce à quoi s'attendait le marché et portant le nombre total à 164,2 millions. En revanche, s'agissant des pertes opérationnelles, celles-ci ont atteint leur " pire niveau ".