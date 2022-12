Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés en baisse après un indice immobilier plus faible que prévu

(AOF) - Les marchés américains sont orientés à la baisse à la mi-séance ce lundi. Alors que la semaine dernière les principales Banques centrales occidentales ont montré leur détermination à lutter contre l’inflation, prenant à contrepied les anticipations du marché, aujourd’hui la nouvelle dégradation inattendue de l’indice NAHB du secteur immobilier, a confirmé la baisse de régime de l’économie américaine. Le Dow Jones baisse de 0,07% à 32 897, 04 points, tandis que le S&P 500 baisse de 0,53% à 3 832,06 et le Nasdaq de 1,34% à 3 832,06 points.

L'action Meta perd plus de 3% à 115,71 dollars, sous la pression de la Commission européenne. Celle-ci estime, à titre préliminaire, que la maison-mère de Facebook a enfreint les règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence sur les marchés des annonces publicitaires en ligne. Si, après que l'entreprise a exercé ses droits de la défense, la Commission conclut qu'il existe des preuves suffisantes de l'existence d'une infraction, elle pourrait lui infliger une amende pouvant atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Les chiffres économiques du jour

L’indice NAHB qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers aux Etats-unis a reculé de deux points en décembre 2022 pour tomber à 31 alors qu’il était attendu en hausse d’un point à 34. Un indice inférieur à 50 indique une perspective négative pour les ventes de logements.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

L3Harris Technologies

Société de technologie américaine, L3Harris Technologies a signé un accord définitif lui permettant d'acquérir Aerojet Rocketdyne (société américaine spécialisée dans la conception et la construction de moteurs-fusées) pour 58 dollars par action, dans une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars, y compris la dette nette. Il s'agit de la deuxième annonce d'acquisition de L3Harris en 2022. L'acquisition en numéraire sera financée par la trésorerie existante et l'émission d'une nouvelle dette. Aerojet Rocketdyne génère actuellement environ 2,3 milliards de dollars de revenus annuels.

Melco

L'opérateur de casinos, Melco Resorts & Entertainment Limited a donné des détails sur la concession de 10 ans qu'il a obtenu pour exploiter des jeux de hasard à Macao. La concession, qui est accordée par la Région administrative spéciale (RAS) de Macao de la République de Chine, prend effet le 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2032. Dans le cadre de la concession, Melco Resorts Macau est autorisé à exploiter le casino Altira, le casino City of Dreams et le casino Studio City ainsi que le Grand Dragon Casino et les Moka Clubs

Meta

La Commission européenne a informé Meta, maison-mère de Facebook, qu'elle estime, à titre préliminaire, que cette entreprise a enfreint les règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence sur les marchés des annonces publicitaires en ligne. Bruxelles reproche à Meta de lier son service d'annonces publicitaires en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook. Elle craint également que Meta n'impose, à son profit, des conditions commerciales déloyales aux concurrents de Facebook Marketplace.

Tesla

« Devrais-je quitter la direction de Twitter ? Je me conformerai aux résultats de ce sondage ». C’est ce qu’a tweeté Elon Musk ce matin sur la plateforme de microblogging : sur quelque 17,5 millions de votants, 57,5% ont répondu « oui ». Le titre du constructeur automobile Tesla montait de 2,11% à 153,32 dollars dans les échanges avant Bourse de ce lundi 19 décembre. Le titre a perdu presque 15% la semaine dernière notamment après qu’Elon Musk a déclaré avoir vendu plus de 3,5 milliards de dollars de ses propres actions.