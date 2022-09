Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés continuent de chuter, le Nasdaq malmené par les taux

(AOF) - Les marchés américains semblent bien partis pour aligner leur cinquième séance consécutive de baisse. Les investisseurs redoutent l'impact de l'accélération du cycle de resserrement monétaire de la Fed depuis le discours très offensif de Jerome Powell à Jackson Hole. Par ailleurs, la deuxième économie mondiale, la Chine, suscite l'inquiétude. Face à la résurgence de la pandémie, Pékin confine de plus en plus massivement. Dans ce cadre, des indicateurs moins dégradés que prévu ont été relégués au second plan. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,4% et le Nasdaq, plus de 2% avec la hausse des taux.

Le géant du conseil anglo-américain Accenture, en repli de 0,53% à 286,89 dollars à la bourse new-yorkaise, a acquis Carbon Intelligence, cabinet de conseil en stratégie carbone et changement climatique, employant plus de 160 experts en durabilité. Basé à Londres, Carbon Intelligence a pour mission d'aider les entreprises mondiales à comprendre leur empreinte carbone globale et les moyens de la réduire, en utilisant les stratégies de l'initiative Science Based Targets (SBTi) qui conduisent à une refonte transformationnelle des modèles économiques et des chaînes de valeur des clients.

Les chiffres économiques du jour

L'indice PMI manufacturier de S&P Global a atteint en août 51,5 contre une estimation flash de 51,3 après 52,2 en juillet.

L'indice ISM manufacturier est ressorti stable en août à 52,8. Le consensus se montait à 52.

La productivité a reculé au deuxième trimestre 2022 de 4,1%. Les économistes tablaient sur une baisse de 4,5% après une première estimation de -4,6% et -7,4% au premier trimestre. Le coût unitaire de la main d’œuvre au deuxième trimestre a grimpé de 10,2% contre une première estimation de 10,8%. Les économistes visaient une hausse de 10,7% après +12,7% au premier trimestre.

232 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 248 000 après 237 000 (révisé de 243 000) la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Campbell Soup

Campbell Soup a dévoilé des résultats trimestriels conformes aux attentes et des prévisions supérieures aux attentes. Le groupe alimentaire américain spécialisé dans les soupes, boissons et biscuits a accusé une chute de 59% à 170 millions de dollars de son bénéfice net au quatrième trimestre de son exercice 2021/2022. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 56 cents conformément au consensus. Le chiffre d'affaires a grimpé de 6% à 1,99 milliard, comme attendu. Le groupe est parvenu à augmenter ses prix pour compenser l'inflation.

ExxonMobil

La cour d'appel des États-Unis pour la 5e circonscription, sise à La Nouvelle-Orléans, a confirmé mardi l'amende de 14,25 millions de dollars infligée à ExxonMobil pour avoir causé une pollution à partir de son complexe de raffinage et de pétrochimie à Baytown, au Texas, entre 2005 et 2013. Ce jugement découle d'un procès intenté en vertu de la loi américaine sur la qualité de l'air par deux groupes environnementaux, Environment Texas et le Sierra Club Lone Star Chapter.

Nvidia/AMD

Selon une information Reuters, les Etats-Unis ont demandé à Nvidia et Advaced Micro Devices (AMD) de suspendre la vente en Chine de certaines de leurs puces dédiées à l'intelligence artificielle. Mercredi, Nvidia annoncé que le gouvernement lui avait imposé une nouvelle licence, effective immédiatement, pour exporter ses puces A100 et H100 vers la Chine, y compris Hong Kong et la Russie. Les Etats-Unis veulent s'assurer que ces puces ne soient pas détournées à des fins militaires.