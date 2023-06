Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés bien lancés en cette fin de semaine

(AOF) - Les marchés américains évoluent sur une note positive. Tandis que la menace d'un défaut de paiement du pays semble écartée, les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel sur l'emploi en mai. Les créations de postes y sont ressorties deux fois supérieurs aux attentes tandis que la hausse des salaires a ralenti. Côté valeurs, Dell est orienté en nette baisse après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu qui s’accompagnent de perspectives décevantes. Vers 17h15, le Dow Jones progresse de 1,42% à 33 531,74 points tandis que le Nasdaq glane 0,87% à 13 214,83 points.

Dell s’adjuge 4,96% à 47,72 dollars, même si ses résultats bien meilleurs que prévu s’accompagnent de perspectives décevantes. Le groupe d'informatique est confronté à la morosité du marché du PC, dont il est le numéro trois mondial derrière Lenovo et HP Inc. « Dell a fait état d'un trimestre solide en termes de revenus et surtout de marges, l'entreprise ayant bénéficié de sa discipline en matière de prix malgré la baisse des prix des composants liée à la réduction des délais d'approvisionnement.», explique JPMorgan.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 339 000 en mai contre un consensus de 180 000 après 294 000 en avril, révisé de 253 000. Le taux de chômage est, lui, ressorti en légère augmentation à 3,7%, le consensus prévoyant 3,5% après 3,4% en avril. Le salaire horaire moyen s'inscrit en ligne avec les attentes, à 4,3% en rythme annuel, après 4,4% en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Broadcom

Le fabricant de semi-conducteurs et éditeur de logiciels d'infrastructure Broadcom est attendu proche de l'équilibre en raison du ralentissement attendu de sa croissance. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe a réalisé un bénéfice net de 3,48 milliards de dollars, soit 8,15 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 2,59 milliards de dollars, ou 5,93 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 10,32 dollars, à comparer au consensus Bloomberg de 10,15 dollars.

Dell

Le groupe d'informatique Dell a présenté des résultats bien meilleurs que prévu et des perspectives décevantes. Au premier trimestre, clos fin avril, Dell a généré un bénéfice net en repli de 46% à 578 millions de dollars, soit 79 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,31 dollar, là où le marché visait 86 cents. Les revenus ont reculé de 20% à 20,9 milliards de dollars et dépassent les attentes : 20,3 milliards de dollars. Le groupe souffre de la morosité du marché du PC.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est attendu stable en pré-marché à Wall Street après que selon Reuters, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire des Etats-Unis, a annoncé jeudi avoir révoqué l'autorisation d'utilisation en urgence accordée au vaccin anti-Covid 19 du groupe.

Lululemon

Lululemon, dont le titre s'envolait hier soir de 14% après-Bourse, a publié ses comptes trimestriels qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Coté à Wall Street, le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga a dégagé un bénéfice net de 290,4 millions de dollars au titre de son premier trimestre, en hausse de près de 53 % par rapport à celui de 190 millions de dollars de la même période l'an dernier, le bénéfice par action atteignant 2,28 dollars, alors qu'il avait été de 1,48 dollar un an plus tôt.

Netflix

Les actionnaires de Netflix ont rejeté une proposition d'augmentation des rémunérations des dirigeants de l'entreprise, lors d'un vote non contraignant qui s'est déroulé pendant la réunion annuelle des actionnaires le 1er juin. Ce vote, qui intervient alors que la grève des scénaristes hollywoodiens entre dans son deuxième mois, a été perçu comme une manifestation de soutien à ces derniers.