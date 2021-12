Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés américains en route vers de nouveaux records de clôture information fournie par AOF • 30/12/2021 à 17:23



(AOF) - Les marchés actions américains évoluent sur une note positive ce jeudi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ayant surpris favorablement, tout comme le PMI de Chicago, rien ne semble s’opposer à ce que le S&P 500 et le Dow Jones décrochent de nouveaux records en clôture. Au chapitre des valeurs, Biogen redonne ses gains de la veille en raison du démenti de Samsung Biologics concernant une rumeur de rachat. Vers 17h20, le S&P 500 gagne 0,18% à 4 801,61 points, le Dow Jones +0,10% à 36 524,27 points et le Nasdaq +0,53% à 15 850,22 points.



Biogen abandonne plus de 7% à 239,16 dollars par action après le démenti de Samsung Biologics sur un éventuel rachat du laboratoire américain. Le journal coréen Korea Economic Daily, citant des sources anonymes dans des banques d'affaires, avait affirmé mercredi que les deux groupes étaient en discussions concernant une possible transaction valorisant Biogen à 42 milliards de dollars. Ce montant représente une prime de plus de 20% par rapport à sa capitalisation boursière actuelle qui est de 34,7 milliards.





Aux Etats-Unis, 198 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 25 décembre, contre un consensus Reuters de 208 000 et après 206 000 la semaine précédente (chiffre révisé de 205 000).



L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 63,1 en décembre 2021, un chiffre à comparer avec un consensus Briefing.com de 61,8. En novembre, l’indice avait atteint 61,8.





Alibaba serait en discussion avec le groupe d'Etat Shanghai Media Group en vue de lui céder sa participation de 30% dans le réseau social chinois Weibo. Selon l'agence Bloomberg, qui a révélé l'information citant des sources anonymes proches du dossier, cette opération entrerait dans la politique de Pékin visant à limiter l'influence des géants chinois de la technologie dans le domaine stratégique des médias. SMG est l'un des plus grands conglomérats culturels et médiatiques publics de Chine. Il est un actionnaire de contrôle d'Oriental Pearl et possède 20 % de Shanghai Disney Resort.



Biogen

Samsung Biologics a démenti les informations de presse selon lesquelles le groupe coréen aurait approché le laboratoire pharmaceutique américain Biogen pour un éventuel rachat. Le journal Korea Economic Daily avait révélé mercredi un potentiel deal à 42 milliards de dollars, ce qui en aurait fait la plus grosse acquisition pour un groupe coréen hors de ses frontières. Samsung Biologics a qualifié ces allégations de "fausses", sans fournir davantage d'explications.



Kroger

Le conseil d'administration de Kroger a approuvé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars, ce qui représente environ 3% de la capitalisation boursière de la chaîne de supermarchés. Ce nouveau programme vient remplacer le précédent, qui avait environ 157 millions de dollars restants.



Tesla

Tesla rappelle plus de 475 000 véhicules aux Etats-Unis en raison de défauts techniques pouvant augmenter le risque d’accident. Ce rappel inclut notamment plus de 350 000 véhicules Model 3 produits entre 2017 et 2020.