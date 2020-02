Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés américains en hausse sur fond de mesures de soutien à l'économie chinoise

(AOF) - Les marchés américains rebondissent après leur repli de la semaine dernière. Les marchés financiers réagissent positivement suite à l'annonce par la Chine de mesures de soutiens économiques supplémentaires face à l'épidémie de coronavirus. La Banque centrale du pays a ainsi injecté l'équivalent de 154 milliards d'euros de liquidités sur les marchés. Vers 17h35, l'indice Dow Jones gagne 0,80% à 28 481,87 points, le Nasdaq Composite, 1,36% à 9 275,13 points et le S&P 500 0,86% à 3 253,40 points.

Les chiffres économiques du jour

Les dépenses de construction sont en baisse de 0,2 % en octobre après +0,7 % en novembre (chiffre révisé de +0,6 %). Les économistes tablaient sur +0,5 %.

L'indice ISM manufacturier de janvier est ressorti à 50,9 après 47,8 en décembre (chiffre révisé de 47,2). Les analystes tablaient sur 48,5.

L'indice définitif PMI manufacturier est ressorti à 51,9 en janvier 2020 après 52,4 en décembre 2019.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BAIDU

Baidu annonce qu'il a décidé de reporter les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 au 27 février prochain après la clôture des marchés américains en raison de l'épidémie du coronavirus. En parallèle, l'entreprise internet chinoise, cotée à New York, a révisé ses attentes de revenus pour le quatrième trimestre 2019. Baidu attend des revenus trimestriels situés dans une fourchette de 4,06 à 4,15 milliards de dollars. Des prévisions légèrement en hausse, et plus resserrées que les précédentes prévisions (3,88 à 4,12 milliards de dollars).

EXXON

Selon une source de marché, Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur Exxon de Neutre à Vendre et abaissé son objectif de cours de72 à 59 dollars. De son côté, JPMorgan a réduit son objectif de cours sur la major de 76 à 72 dollars. Vendredi, la compagnie pétrolière a dévoilé un bénéfice net au quatrième trimestre 2019 en baisse de 5,2% à 5,69 milliards de dollars, ou 1,33 dollar par action. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% à 67,172 milliards. Les analystes tablaient sur 64,576 milliards.

GILEAD

Gilead teste en Chine son traitement expérimental remdesivir chez les personnes atteintes du coronavirus. Le traitement a donné de bons résultats sur des animaux atteints d'autres virus du même type : le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers) et le syndrome respiratoire aigu sévère (Sars).

SYSCO

Sysco a publié un résultat net au second trimestre de son exercice 2019-2020 (clôturé le 29 décembre) en hausse à 383,41 millions de dollars, soit 0,74 dollar par action, contre 267,38 millions de dollars à la même période l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) ajusté ressort en hausse à 0,85 dollar, faisant mieux que le consensus de 0,83 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé à 15,03 milliards de dollars (+1,8%), alors que le consensus attendait 15,08 milliards de dollars. Sur le semestre, il a pris +1,2% grâce notamment à une bonne croissance de l'activité US Foodservice.

TESLA

L'américain Tesla a signé un accord de deux ans avec le chinois CATL pour être approvisionné en batteries électriques. L'accord porte sur la période juin 2020-juin 2022. Le constructeur américain décidera des volumes en fonction de ses besoins.