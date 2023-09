Analyse mi-séance AOF Wall Street - Les marchés américains dans le vert après l'inflation

(AOF) - Après la publication de chiffres de l’inflation américaine au mois d'août en ligne avec les attentes, les marchés américains évoluent en légère hausse. Les taux américains à dix ans sont stationnaires à 4,28%. Côté valeurs, Moderna occupe la tête du S&P500 après des résultats positifs pour son vaccin antigrippal, tandis qu’American Airlines est en net recul après l’abaissement de ses prévisions. Vers 17h30, l'indice Dow Jones gagne 0,225% à 34 718 points et le Nasdaq Composite 0,46% à 13 837 points.

American Airlines Group (-2,94% à 13,70 dollars) figure parmi les plus fortes baisses de l'indice S&P500 après avoir revu à la baisse ce mercredi sa prévision de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre, afin de tenir compte de la hausse des coûts du carburant et des dépenses liées à sa nouvelle convention collective négociée avec le syndicat Alpa. La compagnie américaine prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 20 cents et 30 cents par action contre 85 cents à 95 cents par action précédemment.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,7% en août en rythme annuel, contre un consensus de 3,6% et 3,2% en juillet. A 0,6% la progression en rythme mensuel est conforme aux attentes. L’inflation core s'est élevée à 4,3% en rythme annuel, en ligne avec les attentes, et de 0,3% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,2%.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont baissé de 6,30 millions de barils, alors que le consensus prévoyait un repli de 2,06 millions après une baisse de 10,58 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, progressé de 5,56 millions de barils contre une hausse attendue de 0,237 million. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 3,931 millions de barils contre un gain de 1,303 million anticipé. Peu avant 17 heures, le baril de Brent gagne 0,34% à 92,27 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

" La Chine n'a pas publié de lois et de règlements interdisant l'achat de téléphones Apple ou de marques étrangères " a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning. Le fabricant de l’iPhone avait été sous pression en Bourse la semaine dernière à la suite d’informations du Wall Street Journal et de Bloomberg sur des restrictions en Chine pour l'utilisation des iPhone dans les administrations et les entreprises publiques.

Constructeurs automobiles chinois

Les constructeurs automobiles chinois cotés à Wall Street, Li, Nio et XPeng, sont attendus en baisse de 1,7% à 3,1% en pré-marché, la Commission européenne ayant annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête sur les subventions massives accordées par la Chine à ses fabricants de véhicules électriques, qui leur permettent de casser les prix sur le marché européen. " Cela fausse notre marché. De même que nous ne l'acceptons pas en notre sein, nous ne l'acceptons pas venant de l'extérieur ", a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, dans son discours annuel.

Ford

Ford est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé qu’il prévoit de doubler la production de pick-up hybrides F-150 en 2024, accélérant ainsi le virage du constructeur automobile vers les groupes motopropulseurs à gaz et à électricité pour se prémunir contre la réticence des acheteurs américains à opter pour le tout-électrique. Ford a déclaré qu'il se préparait à équiper 20 % de la gamme de modèles la plus vendue sur le marché américain avec des groupes motopropulseurs à gaz-électricité en 2024.

Moderna

Moderna est attendue en nette baisse à Wall Street après avoir annoncé ce mercredi vouloir réduire la production de son vaccin Covid-19, dont une version actualisée a été approuvée cette semaine par les autorités américaines, afin de s'aligner sur la baisse de la demande post-pandémie et d'atteindre plus rapidement son objectif de croissance de la marge brute de 75 % à 80 %. Moderna est en pourparlers avec ses partenaires qui remplissent des flacons et des seringues avec ses vaccins à base d'ARN messager dans le monde entier.

Oracle

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre et son objectif de cours de 112 euros à 100 sur Oracle après l'annonce de ses résultats trimestriels. Le bureau d'études a du mal à justifier la valorisation actuelle de l'action. Par ailleurs, si Oracle Cloud Infrastructure affiche une solide croissance, elle pourrait avoir atteint un pic alors que Cerner est en transition vers un modèle à abonnement.

Philip Morris

Le conseil d'administration de Philip Morris International a augmenté le dividende régulier de la société de 2,4%, qui s'élèvera désormais à 5,20 dollars par action par an. Le nouveau dividende trimestriel de 1,30 dollar par action, en hausse par rapport à 1,27 dollar par action, est payable le 12 octobre 2023 aux actionnaires inscrits au 27 septembre 2023. La date de détachement du dividende est le 26 septembre 2023.

Spirit Airlines

La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre afin de tenir compte de l'augmentation des prix du carburant. La compagnie rejoint ses concurrentes Southwest Airlines, United Airlines et Alaska Air Group, qui ont également mis en garde contre des coûts de carburant plus élevés au cours du trimestre actuel, alors que les prix du brut ont augmenté pour un troisième mois consécutif en août